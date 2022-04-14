واقعة جورج فلويد تتكرر في الولايات المتحدة بعد عامين من حدوثها (فيديو)

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو جديد، لضابط شرطة أمريكي، يطلق النار على مواطن من أصحاب البشرة الداكنة في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو مقطع الفيديو الذي أعاد إلى الأذهان واقعة مقتل المواطن الأمريكي «جورج فلويد» قبل عامين، وانتشر مقطع الفيديو كالنار في الهشيم وسط سخط وغضب بين المواطنيين الأمريكيين.

قتله بطلق ناري من الخلف

ويظهر في مقطع الفيديو ضابط شرطة أمريكي محاولاً إيقاف مواطن من أصحاب البشرة الداكنة، لعدم تطابق أرقام لوحات مركبته بالأرقام الحقيقة المسجلة، وتحدث الاثنان لمدة 90 ثانية، قبل أن يحاول الشرطي تقييده، وفي النهاية أطلق الرصاص عليه من الخلف، الأمر الذي أدى إلى مقتله في الحال.

مقطع دموي



انتشر مقطع كالنار بالهشيم في أمريكا عندما قام شرطي بمدينة غراند رابيدز بولاية ميشيغان بإطلاق النار على باتريك ليويا من البشرة السوداء عمره26في رأسه



حينما أوقفه شرطي بسبب لوحة الترخيص السيارة ثم أصبح بينهما مشادة كلامية وتم القبض عليه وقتله pic.twitter.com/OsOn0fmWzz — ثريدمتعب (@you_1ll) April 14, 2022

وقالت شبكة «سكاي نيوز» الأمريكية، إن المواطن الأمريكي من أصحاب البشرة السوداء يدعى «باتريك ليويا» ويبلغ من العمر 26 عاما، وتم قتله على يد ضابط شركة في مقاطعة غراند رابيدز بولاية ميتشيغن الأمريكية، لافتة إلى أن الواقعة حدثت في وقت سابق من شهر إبريل الجاري.

وقالت الشبكة الإخبارية إن القصة بدأت عند محاولة إيقاف «باتريك» لقيادته مركبة لا تطابق أرقام لوحتها، الأرقام الحقيقية المسجلة بها، ليقوم «باتريك» بالوقوف على جانب الطريق في ظل تساقط الأمطار، قبل أن يترجل أحد عناصر الشرطة الأمريكية من السيارة، وأثناء التوجه إليه، حاول باتريك الهروب من الشرطة، ولكن الشرطي تمكن من تثبته والجثو على جسده مستخدما في البداية مسدس صاعق كهربائي، وبعد مشادة بينه وبين «باتريك» أشهر الضابط مسدسا ناريا، وحاول المواطن الأمريكي إبعاد سلاحه لكن رفض وأطلق في النهاية النار على رأسه من الخلف.

في المقابل أفرج القائد الجديد لشرطة غراند رابيدز، إريك وينستروم، عن مقاطع الفيديو التي توثق الحادثة، مؤكدا على أهمية التعامل مع الموضوع بالشفافية، وواصفا الحادثة بالمأساة.

الضحية لاجئ مهاجر من الكونغو ولديه طفلين

وأعلن قائد الشرطة أن «باتريك» مهاجر قدم إلى الولايات المتحدة من جمهورية الكونغو الديمقراطية، وهو أب لطفلين ووصل إلى أميركا بصفة لاجئ، في المقابل لم يكشف قائد الرشطة عن هوية الضابط المتسبب في الواقعة، لافتا إلى أن الواقعة قيد التحقيق، طالبا من الجمهور عدم انتظار قرارات سريعة.

من جانبه أكد المحامي بنجامين كرامب، الذي يمثل ضحايا الشرطة الأميركية، أن مقاطع الفيديو المنترة أظهرت استخداما مفرطا للعنف جانب الشرطي، بحسب شبكة «سي إن إن» الأميركية.