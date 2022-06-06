«تعليم النواب» تناقش احتياجات جامعة الوادي الجديد وتصدر 4 توصيات بشأنها

ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي برئاسة الدكتور سامي هاشم، بحضور المهندس أشرف رشاد الشريف زعيم الأغلبية البرلمانية، والنائب الأول والأمين العام لحزب مستقبل وطن، احتياجات جامعة الوادي الجديد.

وفي بداية الاجتماع، توجه الدكتور سامي هاشم وأعضاء اللجنة، بالشكر للمهندس أشرف رشاد الشريف، على دعمه لجنة التعليم، وحرصه على دعم الجامعات، خاصة الجديدة منها، حتى تؤدي دورها المنوط بها.

إنشاء مستشفى جامعي

وأكد المهندس أشرف رشاد الشريف، أنه لا بد من إنشاء مستشفى جامعي، بجامعة الوادي الجديد، تابع لكلية الطب هناك، وذلك للمستقبل، «الكلية ما زالت وليدة وبها الدفعة الأولى، السنة الأولى، لكن يصبح ضروريا وحتميا، وجودها قبل الفرقة الثالثة».

وعرض أشرف رشاد، مقترحين، حتى يكون للجامعة مستشفى جامعي: الأول تشكيل لجنة من وزارات التعليم العالي والصحة والتنمية المحلية، للتأكد من مدى استخدام المستشفى الحالي كمستشفى جامعي، ثانيا: أن تؤول ملكية مستشفى الخارجة التابع لوزارة الصحة إلى وزارة التعليم العالي، ويتم تحويله إلى مستشفى تابع لجامعة الوادي الجديد.

وأكد الدكتور سامي هاشم رئيس اللجنة، أهمية وجود مستشفى جامعي لكلية الطب جامعة الوادي الجديد، مشيرا إلى أن المستشفيات الجامعية، تستقبل من 60% إلى 70% من الحالات، وتؤدي دور تعليمي وخدمي.

توفير الكوادر البشرية

وشدد عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، على حاجة الجامعة إلى مستشفى جامعي، إذ يوجد كلية الطب، وكذلك الحاجة إلى توفير الكوادر البشرية والقوى العاملة للجامعة.

فيما أكدت ماجدة بكري وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي، ضرورة أن المجلس الأعلى للجامعات في حالة الموافقة على كلية الطب، لا بد أن يكون هناك مستشفى جامعي، حتى لا نكون في مواقف مشابهة، نظرا لأهميته في تقديم التعليم والخدمة الطبية.

وفي ختام الاجتماع وافقت اللجنة على التوصيات التالية:

1- إنشاء مقر لجامعة الوادي الجديد بالقاهرة، للتيسير على أعضاء هيئة التدريس.

2- تشكيل لجنة من وزارات التعليم العالي والتنمية المحلية والصحة، لنقل ملكية المستشفى إلى الجامعة لاستخدامه كـ«جامعي»

3- على وزارة التخطيط إدراج إنشاء مستشفى جامعي، لجامعة الوادي الجديد بالخطة المالية 2022ـ2023.

4. توفير الاحتياجات الجامعية من الكوادر والعمالة.