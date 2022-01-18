«التعليم» تحدد ضوابط عقد لجنة خاصة للطالب المريض

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إجراءات ومستندات حصول الطالب المريض على لجنة خاصة لأداء الامتحان، منها تقرير اللجنة الطبية المركزية عن حالة الطالب الموجود بمستشفى حكومي عام قبل موعد انعقاد الامتحان، والذي يسلم لولي الأمر بناء على كتاب موجه للجنة الطبية من الإدارة التعليمية المختصة، ويقدم قبل موعد انعقاد الامتحان بأسبوع على الأقل.

الحالات المرضية المحلية

أما الحالات المرضية المحلية فيتم عقد لجنة خاصة لامتحان الطالب على أن يقدم التقرير الطبي في موعد غايته يومين من وقوع الحالة المرضية المجانية وتقديم الطلب وأية تقارير أو شهادات طبية توضح الحالة المرضية للطلاب، تبين ما إذا كان الطالب يستطيع تأدية الامتحان دون أن يلحق به أي ضرر بسبب استحقه أثناء المرض «إن وجدت».

ويتم البت في طلب عقد لجنة خاصة لامتحان طالب مريض قبل موعد انعقاد الامتحان بثلاثة أيام على الأقل.

وطالبت الوزارة في مستند رسمي حصلت «الوطن» على نسخة منه، بضرورة إرفاق صورة شخصية حديثة للطالب المريض، كما حددت الوزارة المبالغ المقررة للحصول على الخدمة وهي عبارة عن جنيه واحد قيمة طابع تعليم لصالح صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية يلصق على الطلب.

طلب لجنة خاصة للامتحان

وتابعت وزارة التربية والتعليم والتعليم أنه يتم البت في طلب عقد لجنة خاصة لامتحان طالب مريض قبل موعد انعقاد الامتحان بثلاثة أيام على الأقل، إذا كان الطالب موجود بمستشفى حكومي عام وأعدت اللجنة الطبية المركزية تقريرا بحثه تم تسليمه للمديرية أو الإدارة التعليمية بمعرفة ولى الأمر قبل موعد انعقاد الامتحان بأسبوع على الأقل، وفور تقديم الطلب في حالات المرض المجانية أو حدوث حادث الطالب ليله انعقاد الامتحان على أن يتعهد ولي الأمر في هذه الحالة بتقديم تقرير اللجنة الطبية المركزية المختصة في موعد غايته يومان من تاريخ تقديم الطلب.