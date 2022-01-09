مديريات التعليم تقرر تخصيص «موجه» في كل لجنة امتحانية بالإعدادية

خاطبت المديريات التعليمية جميع الإدارات بضرورة تكثيف الاستعدادات لتأمين امتحانات الشهادة الإعدادية، المقرر عقدها خلال شهر يناير الجاري ورقيا في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مشددة على موجهي اللجان الإدارية بضرورة تكليف موجه مقيم بكل لجنة من لجان الشهادة الإعدادية على أن تكون مهامه مرافقة رئيس اللجنة والمراقب الأول عن استلام أوراق الأسئلة من مركز التوزيع.

وأضافت المديريات ومنها مديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة في مستند رسمي حصلت «الوطن» على نسخة منه، أن الموجه المقيم بكل لجنة يحضر محضر فتح المظاريف في المواعيد القانونية وختم أوراق الأسئلة في مكان واضح، ويعد تقريرا مفصلا عن سير الامتحان داخل اللجنة ورفعه إلى غرفة العمليات المركزية بالمديرية، مشددة على موافاتها بكشف أسماء الموجهين الموجودين بنطاق كل إدارة تعليمية ورقم هواتفهم.

وأكدت على أنه يتم الصرف من بند 3/14 مكافآت امتحانات وذلك بعمل استمارة امتحانات بها عدد الأيام وسوف يتم توفير عدد كبير من الموجهين، لافتة إلى أنه تم الانتهاء من وضع أسئلة الامتحانات وفق مواصفات الورقة الامتحانية التي أعلن عنها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي وتم طباعتها.

وفي سياق منفصل، بدأت منصة حصص مصر التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بث حصص مراجعة لكل الصفوف التعليمية ومنها طلاب الصف الثاني الثانوي، على صفحة فيسبوك وقناة يوتيوب للبث المباشر بمادة اللغة الإنجليزية، مشددة على الطلاب بضرورة كتابة أي أسئلة في الكومنتات ويتم الإجابة عليها، موضحة أنه يمكن للطلاب مراجعة الامتحانات في أي وقت وأي مكان بالإضافة إلى مجموعة من التدريبات والفيديوهات التعليمية.

«شوقي» يحث الطلاب على متابعة منصة حصص مصر التعليمية

يذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أعلن كل التفاصيل المتعلقة بامتحانات الشهادة الإعدادية، موضحاً أنها ستعقد مثلما كانت عليه قبل جائحة فيروس كورونا، لافتاً إلى أن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ستعقد ورقيا وإلكترونيا في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً بالتنسيق مع جميع المديريات والإدارات التعليمية، مشدداً على الطلاب بضرورة الاستفادة من منصة حصص مصر لأنها تدرب الطلاب على مخرجات التعلم الجديدة والأسئلة التي تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

الأسئلة المقالية في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي عليها 30%

وأضاف «شوقي» في بيان له، أن الأسئلة المقالية في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي عليها 30% من الدرجات و70% للأسئلة الإلكترونية في كل مادة، موضحاً أن الأسئلة المقالية يتم وضعها من قبل المديرية أو الإدارة التعليمية ويمثل ويتم تصحيحها من قبل معلمي المدارس، لافتاً إلى أن المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أعد المواصفة الفنية للأسئلة المقالية ونواتج التعلم المستهدف قياسها وعدد الأسئلة ودرجة كل سؤال للتوحيد بين المديريات المختلفة.

محاولات الغش في الامتحانات تؤذي صاحبها فقط

وأوضح الدكتور طارق شوقي، أن الهدف الرئيسي من هذه التقييمات هو وقوف الطالب على مستوى فهمه لمخرجات التعلم والتعرف على نوعية أسئلة التقييم الجديد والتي تستهدف قياس فهم مخرجات التعلم، مشيراً إلى أن أي محاولات للغش في هذه الامتحانات تؤذي صاحبها فقط وتحرمه من فرصة التعلم والتدريب.