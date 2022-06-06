أهالي المنوفية يشعلون النيران في منزل المتهم باغتصاب طفلة أشمون

أشعل أهالي المنوفية النيران في منزل المتهم باغتصاب طفلة أشمون البالغة من العمر 14 عاما، بعد أن قام بتهديدها بواسطة سكينة، واختطافها قسرا، لمنزله وتعديه عليها وهتك عرضها، وذلك احتجاجا على أفعاله، وذلك قبل معاينة النيابة العامة للمنزل الذي حدثت به الواقعة لبيان ما به من آثار.

بلاغ الشرطة بالواقعة

تلقى مركز شرطة أشمون بلاغا يفيد بتعرض المجني عليها للخطف والمواقعة من أحد المقيمين ببلدتها، والقاء القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بالواقعة، لذلك أمرت النيابة العامة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامه بخطف طفلة تبلغ من العمر 14 عاما، بالإكراه ومواقعتها بغير رضائها، بمركز أشمون بالمنوفية.

استماع النيابة للمتهم

حيث استمعت النيابة العامة إلى شهادة المجني عليها، التي أوضحت أن المتهم تعرض لها بالطريق العام وأشهر سكينًا في مواجهتها وتمكن بذلك من خطفها بالإكراه واقتيادها قسرًا إلى مسكنه وتعديه عليها هناك، واستجوبت النيابة العامة المتهم الذي أقرَّ بتعديه على المجني عليها وهتكه عرضها، فأمرت النيابة العامة بحبسه أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات.

حرق منزل المتهم قبل المعاينة

وكانت النيابة العامة قد شرعت في إجراء المعاينة على مسكن المتهم الذي ارتكب به الواقعة لبيان ما به من آثار، إلا أنها أُبلِغت بإضرام مجهولين النار فيه احتجاجًا على ما فعل المتهم، فباشرت النيابة العامة تحقيقاتها في تلك الواقعة وقوفًا على مرتكبيها، وجارٍ استكمال التحقيقات.

وبمناسبة هذه الواقعة تُهيب النيابة العامة بالكافة الالتزام باللجوء للمؤسسات المعنية للإبلاغ عن الجرائم وملاحقة مرتكبيها دون اللجوء لغير ذلك من أفعال تشكّل في ذاتها جرائم معاقب عليها قانونًا، تتصدى لها النيابة العامة وسائر الجهات بحزم، وتُلاحق مرتكبيها والمحرضين عليها، ولا تلتمس لهم أي أعذار فيها مهما كانت الأسباب، وذلك حفاظًا على الأمن والسكينة العامة، وإعمالًا لسيادة القانون وإقامة العدالة.