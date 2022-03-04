بأسلوب الخطف.. سقوط لص الهواتف المحمولة بدمياط

ألقت أجهزة الأمن بدمياط، اليوم الجمعة، القبض على شخص متهم في جرائم سرقة الهواتف المحمولة، بمنطاق دائرة قسم ثان دمياط.

معلومات جنائية

وتلقى الرائد محمد علام، رئيس مباحث قسم ثان دمياط، معلومات تفيد بقيام شخص ذي سوابق جنائية، بعرض هاتف محمول للبيع لا يناسب قيمته الحقيقة بمحل هواتف محمولة في دمياط.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى ضبط المتهم «كريم . م .ح» مقيم بمنطقة شط جريبة، التابعة لدائرة قسم ثان دمياط، وبحوزته عدد من الهواتف المحمولة «مجهول المصدر».

سرقة هواتف بأسلوب الخطف

وبمواجهته، اعترف بمزاولة نشاط إجرامي، من خلال سرقة الهواتف المحمولة بأسـلوب «الخطف»، وذلك أثناء قيام الضحايا بالتحدث في هواتفهم، حيث أقر بارتكابه عدة وقائع سرقة بالأسلوب نفسه، في مناطق هويس دمياط وأول طريق العنانية والشعراء.

وتعرف الضحايا على الهواتف المحمولة، واتهموه بالسرقة، كما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالة المتهم إلى النيابة العامة؛ لمباشرة التحقيق.