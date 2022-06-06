«اتحاد الاسكواش»: «الشوربجي مش عاوز يعيش في مصر.. وممكن أطلع مستندات»

كشف عاصم خليفة، رئيس الاتحاد المصري للاسكواش، التفاصيل الكاملة لانتقال نجم الاسكواش محمد الشوربجي، للعب باسم إنجلترا بدلًا من مصر، إذ ذكر أن الشوربجي كان يرغب في العيش بالخارج منذ فترة طويلة للغاية، ولن يُحاسب على ما يقوله بحق الاتحاد المصري للاسكواش، ومدى الإنفاق عليه ودعمه، «لو حاسبته على الكلام ده هطلع له مستندات، وأفند ما قمنا بمكافأته به وكيف علمناه وسفرناه على حساب الدولة، كل هذا تم وهو ناشئ».

الشوربجي كان يرغب في العيش بالخارج منذ فترة طويلة للغاية

أضاف «خليفة»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن محمد الشوربجي عندما كّبر وأصبح لاعبًا محترفًا، أصبح يحصل على المال من خلال الجوائز، الذي كان يحصل عليها ويفوز بها، فأي لاعب اسكواش اليوم، يستطيع كسب مبالغ طائلة يستطيع من خلالها أن يحيى حياة جيدة جدًا، موضحًا في الوقت ذاته، أن الشوربجي يُعتبر شابا مجتهدا للغاية وموهوبا، وله اختياراته في اللعب، كما أنه أعلن في السابق أنه لا يرغب في العيش في مصر، وهو محدد ذلك منذ فترة طويلة للغاية.

هل رفض الاتحاد المصري للاسكواش علاج والدة محمد الشوربجي؟

وعلق رئيس الاتحاد المصري للاسكواش، على ما ذكره اللاعب محمد الشوربجي، بشأن رفض الاتحاد علاج والدته، إذ قال «إذا كانت والدته مريضة، فأنا لا أستطيع أن أفعل لها شيء، ده موضوع غريب أول مرة أسمعه، معلوماتي إنه من عائلة جيدة، معتدلة، ولديهم ما يكفيهم، وليس بحاجة لاتحاد الاسكواش لمساعدتهم».