الاتحاد الإنجليزي للإسكواش يعلن تجنيس بطل العالم المصري محمد الشوربجي

في مفاجأة كبرى، أعلن اليوم الاثنين، الاتحاد الإنجليزي للإسكواش، تجنيس المصنف الأول على العالم سابقا، والثالث على العالم حاليا، محمد الشوربجي، للعب تحت علم إنجلترا في المسابقات الدولية المقبلة.

وأعلن حساب الاتحاد الإنجليزي للعبة، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أن اللاعب الذي يقيم بمدينة بريستول، سيشارك في البطولات المقبلة تحت علم إنجلترا، ليمثل البلاد بعدما حقق العديد من الإنجازات مع مصر، بداية من بطولة موريشيوس للإسكواش.

ونقل الموقع تصريحات اللاعب التي قال بها: «أنا متحمس حقًا لتمثيل إنجلترا الآن، لقد عشت في إنجلترا أكثر من نصف حياتي وتدربت على يد مدربين بريطانيين».

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