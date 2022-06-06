«الوزراء»: نواجه الأزمة العالمية بإجراءات غير مسبوقة.. والقطاع الخاص مستفيد

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن العالم يواجه وضعا اقتصاديا غير مسبوق، وهو ما يتطلب من الدولة أن تواجهه بقرارات وتشريعات غير مسبوقة تلائم الموقف، لافتًا إلى أنّ اللجنة العليا للأداء الاقتصادي تواجه هذا الوضع.

دعم القطاع الخاص

وأضاف سعد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي القاضي مقدمة برنامج مساء DMC، على قناة DMC، أن القاسم المشترك لتكليفات رئيس الورزاء هو دعم القطاع الخاص، إذ تصب في صالحه وتمكينه، خاصة أن الدكتور مصطفى مدبولي تعهد في المؤتمر الصحفي العالمي الذي عقده بزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار إلى 65% خلال 3 سنوات.

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء: «لكي نصل إلى هذه النسبة يجب على الدولة أن تنفذ إجراءات محددة هي التي تضمنتها كل التكليفات الصادرة من اجتماع رئيس الوزراء بالأمس».

وأشار إلى أنّ التكليفات الصادرة تتعامل مع «أزمة»، والكثير من التكليفات لم يكن من الممكن تصور وجودها لو لم يتعرض العالم لهذه الأزمة التي يشهدها حاليا.

التوقف عن الاعتماد على الأموال الساخنة كمصدر للعملات الأجنبية

وشدد على أنّ هذه الأزمة كانت كاشفة لضرورات محددة يجب على الاقتصاد المصري أن يقوم بها مثل التوقف تماما عن الاعتماد على الأموال الساخنة كمصدر للعملات الأجنبية.