بلاغ لرئاسة الوزراء يطالب بضبط سوق المكملات الغذائية ذات الشكل الصيدلاني

تقدم الدكتور هاني سامح، المحامي، ببلاغ لرئاسة الوزراء حمل رقم 5151158 جاء فيه أن سوق المكملات الغذائية التي تُنتج على شكل صيدلي «وهي الكبسولات والأقراص والأشربة والفوارات»، يعصف بها حاليا نوع من التضارب الذي أضر بصحة وحقوق المرضى، ومرد ذلك التضارب إلى تعدي هيئة سلامة الغذاء على بعض القوانين والقرارات المتعلقة بصناعة الدواء وسماحها بتصنيع المكملات الغذائية الصيدلانية بشكل يخل بضوابط السلامة الصيدلانية بالإخطار دون تقيد بالمراجع والأعراف الصيدلانية وضوابط التسعير الجبري للمكملات الغذائية الصيدلانية، بما تسبب في حدوث امتناع غير مشروع من قبل كثير من الشركات وتهربها من التعامل مع إدارة المكملات الغذائية بهيئة الدواء المصرية الى التعامل مع هيئة سلامة الغذاء لترخيص تلك الأشكال الصيدلانية للمكملات الغذائية بتسجيلات وتراخيص بالإخطار على انها مجرد «أغذية»، بالمخالفة للواقع والصالح العام.

واستطرد البلاغ شارحا بأن تصنيع المكملات الغذائية على شكل صيدلي فيما سبق تواجد هيئة سلامة الغذاء كان يمر بمراحل تضمن جودة المستحضر وتحمي الصالح العام منها الحصول على ترخيص بالتصنيع الدوائي أو التصنيع الدوائي لدى الغير «التول»، وتقديم ما يثبت المرجعيات العلمية للمكملات الغذائية على الشكل الصيدلي بما فيها تصنيع مثائلها في بلدان المرجعيات الدوائية المعتمدة، وتقديم إقرار من استشاري صيدلي متخصص في التركيبات الدوائية يفيد ببيان تركيب المستحضر وتجانسه وانطباق معايير علوم التصنيع الدوائي عليه، وتقديم إقرار بالتصنيع من قبل صيدلاني مدير لمصنع الدواء صاحب خبرة لا تقل عن 15 سنة في مجال التصنيع الدوائي، وتقديم الدراسات الدوائية والتحاليل للخامات المستوردة أو المحلية مع بيان مصادرها، واشتراط اعتماد مصادر الخامات، واعتماد من لجنة التسعير بالسعر الجبري بعد بيان التكلفة واضافة هوامش الربح واتاوات التصنيع وتكاليف المدخلات وارباح الموزع والصيدلي، واعتماد الاستخدامات الدوائية ومايكتب على العبوات وفق بيانات المرجعيات العلمية الصيدلانية، واعتماد الروشتة الداخلية «البمفليت»، علميا.

مقدم البلاغ: السوق تشهد قيام عدد من الشركات بالتربح الفاحش

وقال سامح إن سند كل تلك الخطوات يرجع لقانون مزاولة مهنة الصيدلة وقرارات وزارية صادرة من وزراء الصحة، وجاء في البلاغ أن السوق تشهد قيام عدد من الشركات بالتربح الفاحش من هذه الثغرات والتضارب في سحب مستحضراتها من هيئة الدواء وإعادة تسجيلها بهيئة سلامة الغذاء دون ضوابط الرقابة ومتطلبات المرجعيات العلمية ودون الخضوع لقوائم التكلفة والتسعير، وأن تلك الشركات رفعت أسعارها لحدود خيالية فأصبح المستحضر ذو العشر جنيهات والذي لا يصح وصفه كعلاج يعاد عرضه بأسعار تقارب المائة والخمسين جنيها، مع شراء ذمم عدد من الأطباء الفاسدين لوصف المكملات كعلاج للمرضى واستغلال الجهل وعدم الدراية الطبية استغلالا للرشى الطبية وألاعيب الدعاية الطبية والوعود بالهدايا والمؤتمرات الفاخرة بالمنتجعات السياحية، بما يشكله هذا التضارب من تربيح للغير، ينطبق معه نص المادة من قانون العقوبات حيث المادة 115 عقوبات بأن كل موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لغيره، بدون حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته يعاقب بالسجن المشدد، حيث أن قيام هيئة سلامة الغذاء بقبول تسجيل المكملات الغذائية الصيدلانية يشكل أركان تلك الجريمة وتسبب في تربيح تلك الشركات بالمخالفة للمواد من قانون مزاولة مهنة الصيدلة.

وطالب البلاغ في الختام بالتأكيد على حق هيئة الدواء المصرية منفردة في التسجيل والترخيص والاعتماد لكل ما يخص المكملات الغذائية والمستحضرات ذات الأثر الطبي أو التي يزعم أن لها أثرا طبيا ما دامت على شكل صيدلي أو كونها تستهدف البيع عن طريق الصيدليات والمنشآت الطبية.

والتأكيد على التزام جميع خطوات ترخيص المكملات الغذائية ذات الشكل الصيدلي من تسعير جبري، ومرجعية علمية، واعتماد من خبراء الصيادلة للتراكيب والمكونات وطرق التصنيع، اعتماد المرجعيات العلمية، مطابقة بيانات النشرات الداخلية.

وطالب بقصر أعمال هيئة سلامة الغذاء على الأغذية الدارجة والتي تباع بالبقالات والمطاعم والهايبرات مع حظر ما تعتمده من إخطارات من البيع في الصيدليات والمنشآت الطبية.

البلاغ يطالب بمنع معهد التغذية من مزاولة أي نشاط خاص بترخيص الأغذية الخاصة

وطالب البلاغ بمنع معهد التغذية من مزاولة أي نشاط خاص بترخيص الأغذية الخاصة، بالأخص بعد ما عصف به من وقائع جنايات التزوير لإخطاراته والتي تسبب فيها عدد من موظفيه وكانوا محل تحقيق من الأجهزة الرقابية والنيابات.

وطالب بتطبيق القانون والمبادئ السابقة والتي كانت تحظر استيراد المكملات الغذائية بأي شكل، تنمية وتشجعيا للصناعات الوطنية والشركات، مع كون الصناعة الوطنية واعدة في مجال التصنيع للمكملات الغذائية.

وطالب ختاما بتسعير المكملات الغذائية ذات الآثار الطبية وفق قرار وزير الصحة رقم 314 لسنة 1992 والذي تناول النسب المئوية لكل مدخلات التصنيع وهوامش الربح.