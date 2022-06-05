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«الوزراء» ينشر فيديو حول أزمة الغذاء: كورونا والحرب الأوكرانية السبب

كتب:

محمد مجدي
01:58 م | الأحد 05 يونيو 2022
القمح

القمح

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار فيديو جديدًا يرصد خلاله أزمة الغذاء العالمية التي يشهدها العالم حاليًّا ليس فقط بسبب الأزمة الأوكرانية، ولكن نتيجة للأزمات المتعلقة بانتشار الجائحة وتغير المناخ.

فقبل الأزمة الأوكرانية، كانت أسعار القمح مرتفعة فعليًّا بنسبة 49%، نتيجة لنقص الأمطار في الصين، وارتفاع الحرارة في الهند، وهما الدولتان الأكثر إنتاجًا للقمح.

ارتفاع أسعار القمح بنسبة 30% إضافية

وبعد اندلاع الأزمة الأوكرانية، ارتفعت أسعار القمح بنسبة 30% إضافية، ويتوقع "رابوبنك" الهولندي ارتفاع أسعار القمح مرة أخرى بمقدار الثلث لتعطل شحنات الحبوب الحالية منذ فبراير 2022، وذلك حسبما أورد العدد الأخير من مجلة "آفاق اقتصادية" الصادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

وقف الاعتماد على القمح كأعلاف للماشية

أزمة كبرى، قررت خلالها أوروبا وقف الاعتماد على القمح كأعلاف للماشية، وعدم استخدام الذرة في إنتاج الوقود الحيوي النظيف، لتوجيه كامل المعروض لخدمة الاستهلاك المتزايد.

الأمر الذي يهدد بارتفاع الأسعار في قطاعات أخرى، كالإنتاج الحيواني، وعدم تنفيذ تعهدات المناخ المطلوبة لحماية المحاصيل، فهل يدور العالم داخل دائرة مغلقة لا نهائية؟

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.