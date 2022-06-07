«الضرائب» تبث حلقة جديدة من برنامج مسؤول على الهوا غدا

تواصل مصلحة الضرائب المصرية عقد ندواتها على الصفحة الرسمية للمصلحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» غدا الأربعاء الموافق 8 يونيو الحالي عبر برنامج مسؤول على الهواء الذي تنظمه مصلحة الضرائب منذ بداية العام الحالي عبر صفحتها الرسمية.

برنامج مسؤول على الهواء

ووفقاً للموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قالت إن الندوة عبر برنامج مسؤول على الهواء غرضها هي التواصل بشكل مباشر مع الممولين والمواطنين وخلق جسور للتواصل بين المصلحة وبينهم.

وأشارت مصلحة الضرائب المصرية إلى أنها بدأت في بث برنامج مسؤول على الهواء عبر صفحتها الرسمية على مواقعا التواصل الاجتماعي «فيسبوك وتويتر» إلى جانب قناتها الرسمية على «يوتيوب» لإزالة الملابسات والتعريف بقوانين الضرائب المصرية وخصوصاً قانون الإجراءات الضريبة الموحد و قانون ضريبة الدخل إلى جاني قانون القيمة المضافة علاوة على التطبيقات والضرائب التي تسري قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

ضيف حلقة الغد

وأكدت مصلحة الضرائب عبر صفحتها الرسمية، أن ضيف حلقة غدا الأربعاء، هو أحمد حجاب رئيس وحدة التجارة الإلكترونية التابعة لمصلحة الضرائب المصرية كانت المصلحة استضافت الأسبوع الماضي في برنامج مسؤول على الهواء رجب محروس لشرح الطرق المختلفة لتقديم الإقرارات الضريبية سواء بالطرق التقليدية في مقر المأموريات الضريبية في جميع أنحاء الجمهورية، إلى جانب إلى شرح كيفية تقديم ورفع الإقرارات الضريبية إلكترونيا من خلال المنظومة الإلكترونية الضريبة بمصلحة الضرائب.

وتطلق مصلحة الضرائب المصرية المرحلة السابعة من منظومة الفاتورة الإلكترونية في منتصف الشهر الحالي بحسب قرار وزير المالية الدكتور محمد معيط رقم 619 لسنة 2021 بعدما اعتمدت نظام الفاتورة الإلكترونية منذ شهر أكتوبر 2020 وتوالت المراحل وكان أخرها المرحلة السادسة التي بدأت تطبيقها في منتصف شهر فبراير الماضي.