«الضرائب» تنظم ندوة لشرح القوانين الضريبية عبر «فيسبوك» اليوم

تعقد مصلحة الضرائب المصرية ندوة على الصفحة الرسمية للمصلحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، للإجابة عن كل تساؤلات المواطنين والممولين حول أبرز المعوقات والمشاكل التي تواجههم في القوانين الضريبية المختلفة خصوصا قانون ضريبتي الدخل والقيمة المضافة، إلى جانب تطبيق قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

برنامج مسؤول على الهواء بصفحة «الضرائب» على «فيس بوك»

وأكدت مصلحة الضرائب عبر صفحتها الرسمية، أن ضيف الحلقة اليوم الأربعاء، رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب للشؤون الضريبية، عبر برنامج «مسؤول على الهواء» الذي تنفذه مصلحة الضرائب على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك وتويتر وانستجرام ويويتوب.

كانت مصلحة الضرائب قد عقدت يوم الاثنين الماضي ندوة «أون لاين» لشرح تقديم الإقرارات الضريبية بالطرق الطبيعة في المأموريات الضريبية المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى شرح كيفية تقديم ورفع الإقرارات الضريبية إلكترونيا من خلال المنظومة الإلكترونية الضريبة بمصلحة الضرائب.

المرحلة السابعة من منظومة الفاتورة الإلكترونية في مايو المقبل

بدأت وزارة المالية في منتصف شهر فبراير 2022 في تطبيق المرحلة السادسة من منظومة الفاتورة الإلكترونية وفقاً للقرار رقم 619 لسنة 2021 بعد أن طبقت 5 مراحل سابقة من الفاتورة الإلكترونية منذ عام أكتوبر عام 2020 ثم تابعتها بخمسة مراحل أخرى كانت أخرها في 15 فبراير الماضي على أن تستكمل المرحلة السابعة من المنظومة في شهر مايو الماضي 2022 بعد أن طالبت الشركات الملزمة بالانضمام إلى المنظومة والتسجيل الذاتي للمبيعات والمشتريات والحصول على الختم الإلكتروني غبر الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية بشكل طوعي قبل تطبيق الغرامات والعقوبات التي قد تصل إلى الحبس وفقاً بيانات سابقة المصلحة .