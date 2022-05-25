مزايا الانضمام لـ«الفاتورة الإلكترونية» قبل 15 يونيو.. مسؤول يوضح

تكثف وزارة المالية من استعداداتها لتنفيذ المرحلة السابعة من منظومة الفاتورة الإلكترونية في منتصف الشهر المقبل، بعد أن نجحت في تطبيق ستة مراحل سابقة للمنظومة منذ عام 2020.

وقال المحاسب صلاح يوسف مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن المصلحة بدأت في إخطار الشركات في المناطق الضريبية في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والمديريات التابعة لها، ببدء تنفيذ المرحلة السابعة من منظومة الفاتورة الإلكترونية وإدراجهم بشكل إلزامي.

غرامات ضد الشركات المخالفة

وأوضح «يوسف» أن تطبيق المرحلة السابعة من منظومة الفاتورة الإلكترونية لتلك الشركات في هذه المناطق، يعني أنه لن يقبل عمليات بيع وشراء لتلك الشركات بالطرق التقليدية، قائلا: «على تلك الشركات تنفيذ عملياتها التجارية في 15 يونيو المقبل عبر الإنترنت ضمن المنظومة»، مشيرًا إلى أن الشركات المخالفة ستتعرض لغرامات وعقوبات وفقا لما نص عليه قانون الإجراءات الضريبة الموحد.

وعدد مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، مزايا انضمام الشركات إلى المرحلة السابعة من منظومة الفاتورة الإلكترونية، مؤكدا أن العميل أو الشركة يحصل على مزايا عديدة منها تسهيل إجراءات الفحص الضريبي وتقليص مدة الفحص الضريبي بما يسمح بعدم إهدار وقت وجهد الموظفين المتخصصين من تلك الشركات، بالإضافة إلى الحصول على ضمانة حكومية أمام الشركات التي يتعامل معها سواء في السوق المحلية أو السوق الخارجية باعتباره يتعامل بشكل رسمي مع الحكومة المصرية.

سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام إلى المنظومة

وطالب الشركات الملزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام إلى المنظومة، وذلك لتجنب اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

ولفت «يوسف»، إلى أن مصلحة الضرائب أحالت 18 شركة لم تلتزم بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية في المرحلة الخامسة منها، إلى النيابة خلال الشهر الجاري، مؤكدًا استمرار المصلحة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشركات غير الملتزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.