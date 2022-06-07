«الصحة»: مصر تغطي احتياجاتها من أدوية فيروس سي بنسبة 80%

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إنّ مصر تصنع 80% من احتياجاتها من علاج فيروس سي من خلال 9 شركات، ما وفر لمصر نحو 71 مليون دولار، موضحا أنّ علاج فيروس سي ينتج في مصر بسعر رمزي، لا يتعدى 800 جنيه للعلبة، بينما يصل سعرها في الخارج، إلى 28 ألف جنيه.

مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة لـ«الوطن»، أنّ الدولة المصرية حققت نجاحا لا مثيل له في مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي، إضافة الى علاج أكثر من مليون ونصف المليون مواطن من المصابين بالفيروس، لافتا إلى أنّ مصر أصبحت أول دولة في العالم تنجح في القضاء على فيروس سي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، أنّ مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي، استهدفت منذ انطلاقها الكشف عن فيروس سي، من خلال وحدات علاج الفيروسات الكبدية على مستوى محافظات الجمهورية، وتعمل المبادرة على إجراء الكشف والتحاليل وتلقي العلاج، وبذلك أصبحت مصر خالية من فيروس سي.

المؤتمر الطبي الأفريقي الأول

وبالتزامن مع المؤتمر الطبي الأفريقي الأول المنعقد على مدار 3 أيام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي ، أكد عبدالغفار، أنّ المؤتمر ساهم في خلق فرص كبيرة للحوار والمناقشات بين مسؤولي القطاع الصحي بالقارة الأفريقية، حيث يسلّط المؤتمر الضوء على الإمكانيات المتاحة والاحتياجات المختلفة لبعض البلدان، لتحقيق أقصى الاستفادة للدول التي تعاني من نقص في الملف الصحي.