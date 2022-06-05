«الصحة»: الرئيس السيسي يقدم دعم غير متناهي دائما للملف

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن من ضمن أهداف التنمية المستدامة الخاصة بالأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، التغطية الصحية الشاملة لكل المواطنين، مع تقليل معدلات الإصابة بالأمراض المعدية وغير المعدية، خاصة بين الأطفال والفئات الضعيفة، «في مصر توافرت الإرادة السياسية، لتحقيقه على أرض الواقع».

عبدالغفار: حضر المؤتمر عددا من وزراء الصحة الأفارقة

أضاف «عبدالغفار»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، المذاع على فضائية «DMC»، أن المؤتمر الطبي الأفريقي الأول، الذي أقيم اليوم، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أبرز تطبيق لكل ما سبق على أرض مصر، إذ حضر المؤتمر عددا من وزراء الصحة الأفارقة، «دائما الرئيس السيسي بيقدم الدعم غير المتناهي للملف الصحي».

35 ألف شخص يسجلون في المؤتمر

واستطرد: «المؤتمر النهادرة حضره قيادات صحية وسياسية كثر، وكمان أكثر من 350 شركة من كبريات الشركات العالمية، و800 باحث ومحاضر، فيما كان عدد من سجلوا للمؤتمر 35 ألف واحد، أفريقيا اجتمعت على أرض مصر لنسمع من بعضنا البعض، وكان فيه حضور لشركات عالمية أوروبية وأمريكية، حيث أننا لم نكن بحاجة للذهاب إلى أوروبا لرؤية أحدث ما توصلوا إليه».

وأوضح أنه خلال عام 2018، وصلت أعداد قوائم الانتظار لـ7800 حالة، وبلغ معدل انتظارهم عام و8 أشهر، لكن في يونيو 2022، وصل عددهم لمليون و300 ألف تدخل جراحي منذ إطلاق مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، بتكلفة وصلت لـ11 مليار جنيه، «متوسط الانتظار حاليا لإجراء العمليات الجراحية من أسبوعين إلى 3 أسابيع فقط».