«الصحة» تنفذ زيارات إشرافية لمتابعة تنفيذ حملة تنظيم الأسرة في 10 محافظات

نفذت وزارة الصحة والسكان خطة عمل للمتابعة والتقييم والتغطية الإشرافية لحملة تنظيم الأسرة التي أطلقت بجميع محافظات الجمهورية، خلال شهر يونيو الحالي، بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار القائم بأعمال وزير الصحة والسكان بضرورة المتابعة الدورية للحملة بالمحافظات.

وقال الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، إنّ الحملة تضمنت المرور على محافظات الفيوم، وبني سويف، والمنيا، والأقصر، وأسوان، وسوهاج، وقنا، وأسيوط، والبحيرة، وكفر الشيخ، من خلال الفرق المركزية بقطاع السكان وتنظيم الأسرة؛ للوقوف على مدى توافر الاحتياجات من وسائل تنظيم الأسرة وخاصةً طويلة المفعول، وأيضًا توافر مستلزمات مكافحة العدوى بالوحدات والمواد الإعلامية اللازمة للتوعية.

المرور على 4 إدارات صحية

وأضاف أن الوزارة نفذت أول زيارة إشرافية، يوم الخميس الماضي، لمحافظة الفيوم حيث تم المرور على 4 إدارات صحية هي «يوسف الصديق- إطسا - أبشواي - ومركز الفيوم»، مشيراً إلى أن كل مجموعة من الفريق المركزي قامت بالمرور على 3 وحدات صحية ومستشفى وعيادة متنقلة بكل إدارة.

جاء هذا من منطلق الاهتمام بالقضية السكانية وخفض معدلات النمو السكاني وتحسين الخصائص السكانية والمساهمة في جودة الحياة الصحية للأسر المصرية.

وقالت الدكتورة سعاد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة والتقويم، إنّه خلال الزيارة تم متابعة صرف الوسائل وتوافر الأطباء المدربين على معايير تنظيم الأسرة من المشورة وصرف وتركيب الوسائل، وكذلك متابعة فريق التمريض والوقوف على مدى تدريبهم على تقديم المشورة ومعايير صرف الوسائل لاعضاء هيئة التمريض، وتطبيق معايير مكافحة العدوى والتعامل مع المنتفعات، موضحة أنه قام الفريق بعمل استبيان لبعض المنتفعات ومناقشة أرائهم وأفكارهم ومدى رضائهم عن تقديم خدمات تنظيم الأسرة بالوحدات التي تم زياراتها.

إطلاق المرحلة الأولى للحملة في 13 محافظة

وأضافت رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة والتقويم، أنه تم متابعة المستشفيات المطبق بها برنامج تنظيم الأسرة بعد الولادة وإنجاز تلك المستشفيات في تطبيق برنامج تركيب وسائل تنظيم الحمل في أثناء الولادة القيصرية، والذي يعتبر من التدخلات الحديثة لقطاع السكان لحماية السيدات من الحمل غير المرغوب فيه، وخفض معدلات وفيات الأمهات والأطفال.

وتابعت عبدالمجيد بأنه تم إطلاق المرحلة الأولى من الحملة اليوم في محافظات كفر الشيخ، والقاهرة، والدقهلية، والغربية، وبورسعيد، وسوهاج، ومطروح، والفيوم، والوادي الجديد، والبحيرة، وشمال سيناء، وقنا، والاقصر.