تطعيم 2 مليون مواطن ضد فيروس كورونا ضمن حملة «طرق الأبواب» في 5 محافظات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، نجاح حملة «طرق الأبواب» في تطعيم 2 مليون و44 ألف مواطن، ضد فيروس كورونا، خلال 14 يوما من انطلاق المرحلة الثانية للحملة في 5 محافظات، حتى أمس الجمعة 3 يونيو.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المرحلة الثانية من الحملة، انطلقت يوم السبت 21 مايو الماضي، في محافظات الإسكندرية، والجيزة، والقليوبية، وبني سويف، وأسيوط.

«الجيزة» الأعلى في معدلات التطعيم

من جانبه، قال الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائي بالوزارة، إنّ محافظة الجيزة كانت الأعلى في معدلات التطعيم، إذ بلغ عدد المطعمين بها نحو 499 ألفا و310 مواطنين، تليها محافظة أسيوط بتطعيم 498 ألفا و623 مواطنا.

3400 فريق يشاركون في الحملة

وأضاف «قنديل»، أن الحملة شارك فيها 13 ألفًا و700 فرد، يشكلون 3400 فريق، بينهم 72 مشرفًا مركزيًا من الطب الوقائي، بين أطباء، ومراقبين صحيين، وأخصائيي نظم ومعلومات.

ولفت رئيس قطاع الطب الوقائي بالوزارة، إلى أن المرحلة الأولى من حملة طرق الأبواب، انطلقت في 7 محافظات بدءًا من 6 إلى 17 مارس الماضي، ونجحت في تطعيم مليون و200 ألف مواطن.