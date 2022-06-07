 «واتس آب»: «تشفير الرسائل والفيديوهات والمكالمات لضمان الخصوصية»

أكد تطبيق «واتس آب»، أن الهدف من التطبيق هو المساعدة على التواصل الدائم والفعال بين الأشخاص ومشاركة معلومات حيوية في أوقات الكوارث الطبيعية، أو لمّ شمل العائلات المنفصلة، أو السعي لحياة أفضل.

وتابع التطبيق عبر موقعه الرسمي: «لأن واتساب يُعد شاهدًا على أكثر لحظاتك الشخصية خصوصية، أدخلنا خاصية التشفير التام بين الطرفين في تطبيقنا، لتكون رسائلك وصورك وفيديوهاتك ورسائلك الصوتية ومستنداتك ومكالماتك، مُشفرة تمامًا بين الطرفين ومحميّة بحيث لا يمكن لأي جهة غير مرغوب فيها أن تطّلع عليها».

المراسلة الشخصية

وأشار «واتس اب»: «يُستخدَم التشفير التام بين الطرفين في واتساب عندما تراسل شخصًا آخر باستخدام واتساب ماسنجر، ويضمن أيضًا أنه لا يمكن لأحد، بما في ذلك واتساب، قراءة محتوى دردشاتك أو الاستماع إليها باستثنائك أنت والطرف الآخر الذي تتواصل معه».

وبفضل خاصية التشفير التام بين الطرفين، تتم حماية رسائلك بقفل أمان ويكون المفتاح اللازم للاطلاع على هذه الرسائل معك أنت ومستلِم الرسالة فقط، ويحدث كل هذا تلقائيًا بدون الحاجة إلى تفعيل إعدادات معينة أو إعداد دردشات سرية خاصة من أجل حماية الرسائل.

مراسلة الأنشطة التجارية

وأكد التطبيق: «كل رسالة ترسلها عبر واتساب محمية من خلال بروتوكول تشفير الإشارات نفسه الذي يؤمّن الرسائل قبل مغادرتها جهازك، وعند إرسال رسالة عبر حساب واتساب للأعمال، يتم تسليم هذه الرسالة بشكل آمن إلى الجهة التي يختارها النشاط التجاري».

وتعتبر واتساب الدردشات التي تجريها مع الأنشطة التجارية التي تستخدم تطبيق واتساب للأعمال أو تدير أو تخزن الرسائل المتبادلة مع الزبائن رسائل محمية من خلال التشفير التام بين الطرفين.

وبمجرد استلام الرسالة، تخضع لممارسات الخصوصية المطبقة لدى النشاط التجاري، وقد يوكل النشاط التجاري عددًا من الموظفين أو حتى بائعين خارجيين آخرين بمهمة معالجة الرسائل والرد عليها.