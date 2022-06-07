أول تجربة للميتافيرس في مصر.. «رحلة بين الأقمار الصناعية» (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي، وهدير أبو زيد، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «رحلة في عالم الفضاء والأقمار الصناعية في أول تجربة للميتافيرس في مصر»، إذ تم العمل على تبسيط علوم الاستشعار والفضاء للأطفال من خلال الكارتون وغيرها من الوسائل التي تمزج العلم بالألعاب، وبالتالي يتم منح الأطفال معلومات أثناء اللعب.

تطوير الهيئة بشكل مستمر وتنظيم معسكرات عمل

وأكد التقرير أن هذه التجربة منحت سعادة كبيرة لكل المشاركين، فمنذ سنوات كان يتم استهداف الأطفال من 12 إلى 18 سنة، ولكنها أصبحت تستهدف الفئات أصغر وأكبر سنا أيضا، كما يتم تطوير الهيئة بشكل مستمر، وتنظيم معسكرات عمل: «مش مجرد ساعة ويمشوا، بيتعملوا أكتر والمعسكر بيخلي الطفل يشتغل بايده ويدرس ويتعلم أكتر»، وفق ما صرحت رئيس شعبة التدريب العلمي بهيئة الاستشعار عن بُعد وعلوم الفضاء، خلال التقرير التلفزيوني الذي عرضه البرنامج.

الهيئة تستهدف تبسيط علوم الاستشعار والفضاء للأطفال

فيما قالت الدكتورة غادة عطا، رئيس شعبة التدريب العلمي بهيئة الاستشعار عن بُعد وعلوم الفضاء، إن الهيئة تستهدف تبسيط علوم الاستشعار والفضاء للأطفال ونشر ثقافة وعي وعلوم الاستشعار وعلوم الفضاء للمجتمع المصري، إذ تم التفكير في إطلاق أكاديمية للواقع الافتراضي.