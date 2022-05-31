تفاصيل أول حالة زواج على «ميتافيرس» في دبي.. «علشان يخلوا عليتهم تفرح»

رغم حوادث الاعتداء الجنسي التي أبلغ عنها عدد من مستخدمي تطبيق «ميتافيرس»، وآخرها كان لباحثة تبلغ من العمر 21 عاماً، شهد التطبيق أول حالة زواج من خلاله في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة.

تفاصيل أول زواج على ميتافيرس

وحول التفاصيل فإن فلوريان أوجيتو وشريكته ليز نونيز، قد اتخذا قراراً بإقامة حفل زفافهما في العالم الافتراضي ليعلنا للعالم أنهما قد أصبحا زوجين، ويشار إلى أنّ الشريكين يديران شركة تخطيط حفلات الزفاف في دبي، ويذكر أنّ الزوجين أحدهما فرنسي والآخر من الباراغواي وبسبب الصعوبات القانونية في تسجيل زواجهما في دبي، فقد لجأ الثاني لتوثيق زواجهما رسمياً في جورجيا في عام 2019، إلاّ أنّ الأزمة التي واجهتهما هي عدم تمكن عائلات الطرفين من مشاهدتهما والاحتفال بهما على طريقتهم المعتادة في مثل تلك المناسبات.

مراحل الاحتفال

وبحسب تقارير إعلامية مختلفة، فإن الاحتفال بالزواج تم على 3 مراحل كالتالي:

أولاّ الزواج الشخصي الذي تمت إقامته في حديقة صديق الزوجين في مجتمع The Springs.

أما الاحتفال الثاني فهو زواج ميتافيرس مع 20 ضيفاً من 10 دول في Decentraland.

أما في المرة الثالثة فقد حدث عبر تطبيق Zoom لأولئك الذين لن يفهم عمل Decentraland.

وقال أوجيتو، تعليقاً على أول حدث من نوعه: «كانت عائلاتنا منزعجة من عدم تمكنهم من حضور حفل الزفاف في عام 2019. والآن بعد أن أصبح لدينا التكنولوجيا جاهزة لهم للالتقاء، قررنا استكشافها».