«البحوث الإسلامية» يدشن برنامجا تنفيذيا لإطلاع الشباب على علوم الفضاء

اجتمع الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد، بالسيدة عزة الدري، رئيس الإدارة المركزية للطلائع بوزارة الشباب، وإيمان عثمان مدير عام للموهوبين، بحضور الدكتور محمود الهواري الأمين المساعد للدعوة والإعلام الديني، والدكتورة إلهام شاهين مساعد الأمين العام لشؤون الواعظات، والشيخ ياسر الفقي أمين اللجنة العليا للدعوة، والدكتور أحمد البر مدير مركز الأزهر العالمي للفلك الشرعي وعلوم الفضاء بمجمع البحوث الإسلامية.

الاطلاع على علوم الفلك

وجاء اجتماع أمين مجمع البحوث الإسلامية لبحث سبل التعاون المشترك بين المجمع ووزارة الشباب في مجال علوم الفلك، فيما قال الأمين العام، إن هذا التعاون يأتي في إطار المشاركة المجتمعية لمجمع البحوث الإسلامية، ضمن توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بالتركيز على التعاون الفعّال والمثمر مع جميع المؤسسات والهيئات والوزارات بالدولة، من خلال عقد بروتوكولات تعاون، بما يحقق رسالة الأزهر العلمية وينعكس على دوره المجتمعي خاصة فيما يتعلق بالتوعية بالقضايا المهمة التي تشغل بال المواطنين.

أهمية البناء العلمي والمعرفي للشباب

وشدد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية على أهمية البناء العلمي والمعرفي للشباب، ودوره الفعال في بناء الأوطان، فهُم حاضر ومستقبل المجتمعات والدول والأمم، مؤكدًا أهمية وعي الشباب بالعلوم والتكنولوجيا الحديثة، لافتًا إلى دور وعاظ وواعظات الأزهر الشريف في تلك التوعية من خلال التواصل المباشر مع الشباب في مختلف أماكن تواجدهم.

كما تناول اللقاء مناقشة إطلاق برنامج تنفيذي من أجل إطلاع الشباب على علم الفضاء والفلك وإعداد النشء وتأهليهم وتنمية مهاراتهم من خلال عقد ورش عمل لهم بمركز الفلك الشرعي وعلوم الفضاء بمجمع البحوث الإسلامية.

وأكد أن المبادرات في إطار دعم النشء المصري من خلال عدد من الأنشطة والفعاليات التي تنمي مهاراتهم المختلفة، وتعمل على زيادة الوعي الثقافي والمعرفي لديهم، وإبعادهم عن كل الظواهر السلبية المحيطة بهم، كما تهدف إلى إدراك ما يدور حولهم من مشروعات قومية وتنموية تهدف إلى مستقبل أفضل لهم، وهو ما يلبي استراتيجية الدولة في مجال التنمية والوعي المجتمعي.