«الصحة»: أجرينا مسحا لـ69 مليون مواطن بشأن فيروس سي

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنّ مصر تمكنت من إجراء مسح لـ69 مليون مواطن بشأن فيروس سي، وعالجت أكثر من 2.5 مواطن، موضحا: «لم تقم أي دولة على مستوى العالم بمثل هذا المسح بهذا العدد الكبير».

نجاح التجربة المصرية في علاج فيروس سي

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي، وهدير أبو زيد، أنّ نجاح التجربة المصرية في علاج فيروس سي كان محط إعجاب منظمة الصحة العالمية والإشارة دائما إلى أن من يريد القضاء على فيروس سي لا بد أن ينظر إلى التجربة المصرية.

إطلاق المبادرة في عام 2018

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنّه في كل يوم نشهد تدخلات جراحية على مستوى منظومة إنهاء قوائم الانتظار، وعندما أطلق الرئيس هذه المبادرة في عام 2018 كنا نتحدث عن 7800 مريض كانت تتجاوز مدة انتظارهم من سنة إلى سنة و6 أشهر، لافتًا إلى أن المبادرة نموذج عملي لنظام تأميني صحي شامل يطبق في محافظات الجمهورية في نفس الوقت.

إجراء 1.3 مليون جراحة

وأشار «عبدالغفار»، إلى أنّ ما تم إجراؤه منذ بدء المبادرة يتجاوز 1.3 مليون جراحة، ومدة الانتظار تتراوح من 3 إلى 4 أسابيع، حيث وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن تقل هذه المدة إلى أسبوعين، وهذا ما يعمل عليه جميع شركاء النجاح في المبادرة، مثل القطاع الأهلي ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة ووزارة الصحة والمستشفيات الجامعية ومستشفيات القطاع الخاص.