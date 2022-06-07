«الصحة»: 9 شركات وطنية تعاونت لإنتاج العقار المثيل للسوفالدي (فيديو)

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنّه عندما تم اكتشاف أول علاج فموي لفيروس سي وهو عقار السوفالدي الذي حصل على موافقة هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية، إذ كان سعر العلبة التي بها 30 قرص يصل إلى 28 ألف دولار، بينما حصلت مصر على العقار بسعر 300 دولار، ولم تكتفِ بمجرد استيراده، إذ تمكنت عبر 9 شركات وطنية من إنتاج العقار المثيل من نفس المصدر الخام.

العقار المثيل لسوفالدي حصل على موافقة منظمة الصحة العالمية

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي، وهدير أبوزيد، أن العقار المثيل جرى تصنيعه في مصر وحصل على موافقة منظمة الصحة العالمية للاستخدام في بقية دول العالم: «بقى زيه زي العقار الذي نحصل عليه من الشركة الأم، وبالتالي أصبح الكورس العلاجي يبلغ 40 دولارًا».

«عبدالغفار»: السيسي أطلق مبادرة لعلاج مليون أفريقي

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان: «المعيار الأهم هو أننا حصلنا على نفس الكفاءة التي أجازت استخدام الدواء بسبب فاعليته كالمستورد تماما، وذلك في كل دول العالم»، لافتًا إلى أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلق مبادرة لعلاج مليون شخص من أشقائنا الأفارقة من المصابين بنفس المرض.