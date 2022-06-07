«آبل» تكشف عن iOS 16 مع شاشة قفل مجددة وتغييرات في iMessage

كشفت شركة «آبل» عن الجيل التالي من برنامجها المحمول، iOS 16، الذي يتيح للمستخدمين تخصيص شاشات قفل iPhone الخاصة بهم، وتغيير طريقة إرسال رسائل نصية إلى الأصدقاء من خلال iMessage وتعميق كيفية تكامل هواتفها الذكية مع السيارات، وذلك وفقًا لما نشرته «سي ان ان».

التحديثات ستجذب العديد من مستخدمي أجهزة Apple

وأشار الشركة إلى أن هذه التحديثات، التي تم الكشف عنها في مؤتمر المطورين العالميين، تظهر كيف تواصل Apple الدفع لضمان أن تظل أجهزتها - على وجه الخصوص iPhone - مركزية في حياتنا اليومية والعديد من المنتجات التي نتفاعل معها، مضيفة إلى أنه «ولكن في حين أن هذه التحديثات ستجذب على الأرجح العديد من مستخدمي أجهزة Apple، فقد كان الحدث ملحوظًا أيضًا لما لم يتم الإعلان عنه: منتج جديد».

ميزات المهام المتعددة على برامج Mac

وأوضحت «سي ان ان»، أنه في الأيام الأخيرة، كان بعض مراقبي الصناعة يأملون في أن تقدم Apple نظرة مبكرة على منصة يُعتقد أنها تسمى RealityOS، يمكن للنظام تشغيل سماعة رأس للواقع المختلط - جهاز يمكن ارتداؤه يقال إنه قادر على كل من VR و AR - والذي يشاع أن Apple تعمل عليه لسنوات. بدلاً من ذلك، كان التركيز على عدد من تحديثات المنتج الوظيفية، إن لم تكن مثيرة: المزيد من ميزات المهام المتعددة على برامج Mac، وإدخال تطبيق Apple's Weather على iPad وكشف النقاب عن الجيل التالي من شريحة M2 للشركة.

ومن المتوقع أن تكون التحديثات متاحة للمستخدمين في الخريف، تجديد iMessage وشاشة القفل والإشعاراتتبث Apple حياة جديدة في بعض أدوات iOS التي لم يتم تحديثها منذ سنوات.