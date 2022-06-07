المصرية الفائزة بجائزة الرعاية الصحية الأمريكية: لم أتوقعها وفخورة بها

قالت الدكتورة منى عزب، عميد كلية الطب بجامعة «ألابما برمنجهام» الأمريكية، الفائزة بجائزة vilcek gold في الرعاية الصحية بالولايات المتحدة، إنّ هذه الجائزة لإحدى المؤسسات دشنها شخص هاجر منذ سنوات طويلة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وجرى تخصيصها لأشخاص تركوا بلدانهم وهاجروا إلى أمريكا وأحدثوا تأثيرات إيجابية في الصحة والطب على المجتمع الأمريكي.

منى عزب: كل سنة يتم تسمية أحد الفائزين بالجائزة

وأضافت عميد كلية الطب بجامعة ألابما برمنجهام الأمريكية، في مداخلة عبر تطبيق زووم ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي، وهدير أبو زيد: «كل سنة يتم تسمية أحد الفائزين بالجائزة، وأنفذ أبحاثا في الأمراض المزمنة والمناعة وأركز على الأشخاص المصابين بأمراض كثيرة ولكنهم ينحدرون من مجتمعات فقيرة والقرى حتى يكون لديهم المعلومات التي تجعلهم يتوصلون لأفضل علاج».

عميد كلية الطب بجامعة ألابما: أجري أبحاثي منذ 20 سنة

وتابعت الفائزة بجائزة vilcek gold في الرعاية الصحية أنها لم تكن تتوقع الفوز بالجائزة: «أجري أبحاثي منذ 20 سنة، وفوجئت بأنني كنت صاحبة الجائزة هذا العام عندما اتصل بيها مسؤولوها»، لافتة إلى أنها تخرجت من كلية الطب بجامعة الإسكندرية وتخصصت في أمراض الباطنة العامة، لكنها ركزت على أمراض السرطان وعملت كثيرا مع السيدات حتى تمنع أمراض سرطان الثدي.

بدأت مسيرتها المهنية في عام 1990

وأشارت عميد كلية الطب بجامعة ألابما برمنجهام الأمريكية إلى أنها تتعاون مع جامعة الإسكندرية، ويتم تنظيم حملة للتوعية بعمل مناعة ضد سرطان القولون وسرطان الثدي، موضحةً أنها سافرت إلى أمريكا منذ عام 1980م، أي بعد التخرج، وبدأت مسيرتها المهنية في عام 1990: «المهاجر بيتعب، لازم يذاكر ويقدم ويثبت نفسه نفسه، والأول اشتغلت ببلاش، وبعدين اشتغلت تحت التمرين وبعدها انضممت إلى جامعة وعملت في هيئتها التدريسية».