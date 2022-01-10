أستاذ بجامعة برمنجهام: الدول تتنافس بشراسة لاستخدام التكنولوجيا في التصنيع

قال الدكتور معتز عطا الله أستاذ صناعة المواد المتقدمة في جامعة برمنجهام بإنجلترا، إن الثورة الصناعية الرابعة تشمل 10 أنواع من التكنولوجيا، جميعها متداخلة مع بعضها، وتشكل منتجات المستقبل، مثل استخدام الإنسان الآلي في عمليات الصناعة، وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، لتفادي أخطاء وعيوب الصناعة، واستخدام تكنولوجيا نقل المعلومات، بحيث يتم تصميم منتج في دولة وإنتاجه في أخرى، أو تصنيع أجزائه المختلفة في أكثر من دولة.

منافسة شرسة بين كل دول العالم لاستخدام التكنولوجيا

أضاف أستاذ صناعة المواد المتقدمة في جامعة برمنجهام، اليوم الإثنين، خلال لقائه ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المعروض على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن هناك منافسة شرسة بين كل دول العالم لاستخدام التكنولوجيا الحديثة في عمليات التصنيع المختلفة: «نسابق الزمن، وإذا لم نلتحق بركب التكنولوجيا، فإننا سنتأخر كثيرًا».

التحول الرقمي في منتدى شباب العالم

أشار معتز، إلى أنه من المقرر أن يتحدث في جولة نقاشية غدا بمنتدى شباب العالم عن التحول الرقمي وتأثير أزمة كورونا على تسريع وتيرته: «مثلا أصبحت المطارات تستخدم تقنية (QR CODE)، لإثبات الحصول على التطعيم، كما تمّ رقمنة العديد من الخدمات، التي تقدمها الحكومات مثل الرقم القومي».

الرقمنة سهلت الإنتاج أثناء أزمة كورونا

أكد أستاذ صناعة المواد المتقدمة في جامعة برمنجهام، أن الرقمنة سهلت الإنتاج وسرعت وتيرته في الفترة الحالية، فقد كان الهاجس الرئيسي في بداية أزمة كورونا، حصول المرضى على أجهزة التنفس الصناعي، وخلال الفترة الحالية قامت شركات أمريكية كثيرة بإتاحة براءات الاختراع الخاصة بها في مجال التنفس الصناعي، ونشرتها بالمجان على الإنترنت حتى يتم إنتاجها.