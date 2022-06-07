عاجل .. الرئيس السيسي يُصدر قرارا بتعيين 39 سيدة في مجلس الدولة

أصدَر الرئيس عبدالفتاح السيسي قراراً جمهورياً بتعيين 39 سيدة في مجلس الدولة، بعد موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية بالمجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 9 مارس الماضي، وما عرضه المستشار عمر مروان وزير العدل عليه.

تعييانت في وظيفة مستشار مساعد من الفئة ب بمجلس الدولة

وأفصحت المطابع الأميرية، الجهة المُصدرة للجريدة الرسمية، منذ قليل، عن القرار الجمهوري، الذي حمل رقم 247 لسنة 2022، والصادر في العدد رقم 22 مكرر، الصادر في 5 يونيو الجاري.

واشتمل القرار على تعيين 38 عضوة من أعضاء هيئة قضايا الدولة، وهيئة النيابة الإدارية في وظيفة مستشار مساعد من الفئة ب بمجلس الدولة.

تعيين الشيماء عبدالفتاح علي منصور عضوًا هيئة النيابة الإدارية

وتضمن القرار تعيين الشيماء عبدالفتاح علي منصور عضوًا هيئة النيابة الإدارية، بوظيفة نائب بمجلس الدولة.

ونص القرار، على أن تكون أقديمة العضوات المشار إليهنّ بالقرار، تكون اعتباراً من 9 مارس 2022.