عاجل.. الرئيس السيسي يوجه باستمرار تطوير منظومة المواني البحرية المصرية

قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والفريق كامل الوزير وزير النقل نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وأكد أن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي الخاص بتطوير منظومة المواني على مستوى الجمهورية.

الرئيس يوجه بتطوير منظومة المواني

وأضاف راضي، أنّ الرئيس السيسي وجّه خلال الاجتماع وجه، بالاستمرار في جهود تطوير منظومة المواني البحرية المصرية، وفق أعلى المعايير لتحقيق أقصى استفادة من الموقع الجغرافي المتميز لمصر بالتكامل مع محور قناة السويس كهمزة وصل بين الشرق والغرب، وبما يساعد على تعظيم عملية التبادل التجاري مع مختلف دول العالم.

وعرض الفريق كامل الوزير الجهود القائمة لتطوير المواني المختلفة، خصوصا مشروعات «ميناء الإسكندرية الكبير»، والذي سيضم ميناء الإسكندرية وميناء الدخيلة والميناء الأوسط بمنطقة المكس، بما في ذلك مستجدات إنشاء البنية التحتية لساحات التخزين الجديدة، ومحطة «تحيا مصر» متعددة الأغراض إلى جانب حاجز أمواج كبير ومناطق لوجستية مختلفة، وإعادة تأهيل رصيف الخدمات البحرية بالميناء.

كما تم عرض سير العمل في مشروعات ميناء سفاجا، وكذلك الموقف التنفيذي الخاص باستكمال وتطوير ميناء العين السخنة الذي سيتم ربطه بشبكة خط القطار الكهربائي السريع.

الوزير يستعرض موقف تنفيذ الخط الثالث للمترو

وعرض الفريق كامل الوزير أيضاً مشروعات تطوير ميناء دمياط، بما في ذلك تعميق الممر الملاحي، وإنشاء محطات الحاويات ومتعددة الأغراض.

واضاف المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، أنّ الاجتماع شهد كذلك عرض الموقف التنفيذي لتطورات المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، إلى جانب مستجدات الأعمال التنفيذية الخاصة بالقطار الكهربائي الخفيف LRT والذي يبلغ طول مساره حوالي 103 كم، ويبدأ من المحطة التبادلية عدلي منصور ثم يمتد إلى كلٍ من مدينة العاشر من رمضان والعاصمة الإدارية الجديدة، ومن ثم سيساعد على إحداث نقلة نوعية غير مسبوقة في منظومة النقل الجماعي في القاهرة الكبرى.

ووجّه الرئيس السيسي، بإيلاء أهمية لتطبيق أحدث الأنظمة التكنولوجية الخاصة بشبكات الاتصالات لربط محطات القطار الكهربائي الخفيف.