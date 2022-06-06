عادل العدوي: الرئيس السيسي شرفنا بحضوره المنتدى الطبي الأفريقي الأول

قال الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة الأسبق ورئيس المنتدى الطبي الإفريقي الأول، إنه يبارك للرئيس عبدالفتاح السيسي نجاح المؤتمر الطبي الإفريقي الأول، الذي تستمر فعالياته 3 أيام متواصلة، لافتا إلى أن تشريف السيسي اليوم، نقلة عملاقة في العلاقات المصرية الإفريقية.

أكثر من 30 ألف مشارك في المؤتمر اليوم

أضاف «العدوي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر»، على فضائية «cbc» مع الإعلامي عمرو خليل، أن أكثر من 30 ألف مشارك في هذا المؤتمر، سجلوا للحضور من العاملين في القطاع الطبي داخل وخارج مصر، مع حضور كثيف للأشقاء في القارة الإفريقية، مبينا أن مبادرة الرئيس، رفعت معنويات الحاضرين بإعلان توفير 30 مليون جرعة من لقاحات كورونا للأفارقة، لافتا إلى أنه يوجد أكثر من 350 شركة طبية عرضت إنتاجاتها، وسط زخم كبير في المعرض، مؤكدا أن المعرض شمل 24 قاعة كلها كانت ممتلئة على آخرها.

حضور كثيف في جلسة علاج الكبد الوبائي

وأوضح وزير الصحة الأسبق ورئيس المنتدى الطبي الإفريقي الأول، أنه كان هناك حضور كثيف لجلسة الكبد الوبائي الذي حضره أحد الحاصلين على جائزة نوبل، بجانب مكتشف علاج السوفالدي، الذي يعالج الكبدي الوبائي، لافتا إلى أن الرئيس أكد على أن إفريقيا أولى بحلها المشكلات بشكل أفريقي خالص من خلال إيدي الأشقاء في القارة.