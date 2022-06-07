مسابقة شنايدر للبحث عن حلول لمستقبل الأرض تكشف عن أسماء الفائزين

كشفت شركة «شنايدر إلكتريك مصر»، عن أسماء الفائزين الإقليميين بالمسابقة الطلابية العالمية «Schneider Go Green»، في نسختها الثانية عشرة، وبالتعاون مع شركة «أفيفا» العالمية، للمرة الثانية على التوالي.

يأتي ذلك في ضوء الجهود التي تبذلها «شنايدر إلكتريك مصر»، لدعم عملية الابتكار في قطاعات الطاقة والبيئة، على هامش فاعليات قمة الابتكار التي أقامتها بمدينة دبي.

الطاقة والمنازل المستدامة والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والشبكات أهم فئات التنافس

وبحسب بيان صادر عن الشركة، تهدف مسابقة شركة شنايدر إلكتريك لتشجيع الطلاب الجامعيين على تقديم أفكار مبتكرة وجريئة تعمل على خلق مستقبل أكثر اخضرار واستدامة.

وتابع البيان، «يشارك المتنافسون في 5 فئات ومجالات علمية مختلفة، هي: «الوصول إلى الطاقة بطرق مستدامة بيئيًا ومنازل المستقبل وإمكانية أن تكون المباني أكثر ذكاء واستدامة، وسلسلة التوريد للمستقبل، وتطبيقات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، ومستقبل إدارة الطاقة وتوزيعها، وأخيرًا فئة فك التشفير وإعادة تصور نهج التكنولوجيا للبنية التحتية الحيوية».

فيما كشفت شنايدر إلكتريك، ضمن فاعليات قمة الابتكار لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، المقامة بمدينة دبي، عن فوز الفريق المغربي «Greenover-Morrow»، الذي يضم 3 طلاب جامعيين، في النهائيات الإقليمية لعام 2022، وذلك بعد تمكن الريق من منافسة 113 فريقا من المنطقة ليصعد إلى النهائي العالمي.

المتأهلون للتصفيات النهائية.. عرضوا فكرتهم خلال قمة الابتكار 2022 لـ «شنايدر إلكتريك»

يشار إلى دعوة الفريق لحضور القمة، وعرض تجربتهم وفكرتهم الفائزة أمام قادة الصناعة وخبراء التكنولوجيا وصناع القرار الحكوميين، بجانب زيارتهم مكتب شنايدر إلكتريك بـ «دبي»، للالتقاء بعدد من قادة الشركة المشاركين في لجان تحكيم مسابقة «شنايدر جو جرين- Schneider Go Green» الإقليمية.

ويهدف مشروع الفريق الفائز إلى تقليل فقد الطاقة داخل دفيئة زراعية آلية عن طريق التركيب الكهروضوئي، وباستخدام إنترنت الأشياء والذكاء الصناعي، من خلال الدمج بين «التحول الرقمي للشبكة» و«التحول النشط للزراعة»، لإتاحة الإدارة الذكية للطاقة، وتوفير الكفاءة والاستدامة، وهو ما يحقق أهداف التنمية المستدامة في النهاية.

10 آلاف يورو جائزة الفائزين في النهائي العالمي

أما عن الجوائز التي سيحظى الفائزون بها، فقد خصصت شنايدر إلكتريك في التصفيات النهائية العالمية، جائزة مالية قدرها 10000 يورو، بالإضافة إلى فرصة للتواصل مع أهم رواد الأعمال المبتكرين، واشتراك مجاني لعام كامل بمنصة التعليم الإلكتروني Coorpacademy.

فيما يحصل المتأهلون للتصفيات النهائية، والذين لم يحالفهم الحظ بالفوز، على فرصة للترويج لأفكارهم ومقترحاتهم أمام لجنة من قادة شنايدر إلكتريك وتلقي إرشادًا مهنيًا، والتواصل مع الطلاب المشاركين، وأخيرًا الاستفادة من الدروس التعليمية على منصة Coorpacademy.

نجحت مسابقة Schneider Go Green على مدار 12 عام في جذب أكثر من 159 ألف طالب، ومشاركة أكثر من 25 ألف و400 طالب بمشروعات طلاب من جميع أنحاء العالم في المسابقة الأخيرة فقط.

مسابقة شنايدر 2023.. في أكتوبر المقبل

فيما سجل أكثر من 22 ألف و200 طالب ينتمون إلى 200 دولة في المسابقة، التي قدموا خلالها أكثر من 3708 فكرة جريئة في خدمة المستقبل والتنمية المستدامة، ما وضع تناسق قوي للمنافسة، علماً بأن مسابقة عام 2023 سيتم إطلاقها في أكتوبر 2022.