روسيا والصين تعارضان قرار إدانة إيران في وكالة الطاقة الذرية

عارضت روسيا والصين قرار إدانة إيران في وكالة الطاقة الذرية.

وقال دبلوماسيون لوكالة «أ ف ب»، إنّ هناك طرح نص يطلب من إيران «التعاون التام» أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

تحذير من امتلاك إيران قنبلة نووية

وفي وقت سابق، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، إن إيران على بعد أسابيع قليلة فقط من امتلاك «كمية كبيرة من اليورانيوم المخصب».

وأضاف «جروسي»، في مؤتمر صحفي عقب بدء الاجتماع الفصلي لمجلس المحافظين في العاصمة النمساوية فيينا يوم الاثنين: «امتلاك كمية كبيرة لا يعني امتلاك قنبلة».

يأتي التحذير في الوقت الذي تستمر فيه احتمالات العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني في التلاشي، حتى مع استمرار تأمل إدارة بايدن في التوصل إلى اتفاق لإنقاذ اتفاق 2015.