الأولى مكرر على الشهادة الإعدادية بالقليوبية: كنت حريصة على تنظيم وقتي

قالت سارة محمدي، الأولى مكرر على الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية، إنها كانت تحرص على تنظيم وقتها والمذاكرة أولًا بأول، منوهًة بأن أسرتها كانت توفر لها كل سبل الراحة والدعم للتفوق.

نيل المراكز الأولى

وأضافت «محمدي»، أنها منذ صغرها تحصد المراكز الأولى في جميع المراحل التعليمية، وحلمها أن تكون طبيبة لكي تفرح قلب والدتها، التي كانت تساندها في كل حين من أجل الوصول للنجاح.

نصيحة إلى كل الطلاب

وقدمت ابنة قرية العمار التابعة لمدينة طوخ في القليوبية نصيحة لجميع الطلاب من أجل التفوق بضرورة تنظيم الوقت والحفاظ على الصلاة، ومداومة قراءة القرآن الكريم، موجهة الشكر لوالدتها وجميع أفراد أسرتها لأنهم هم شُركاء هذا النجاح.

واعتمد محافظ القليوبية، نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي بنسبة 74.77%، كما اعتمد نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة 90.68%، بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

وتقدم محافظ القليوبية بالتهنئة للطلبة والطالبات الناجحين، متمنيًا لهم دوام التوفيق والتقدم، مقدمًا الشكر لمديرية التربية والتعليم، وهيئة التدريس والعاملين بها، لجهودهم المتميزة.

مفاجأة في نتيجة الإعدادية بالقليوبية

وشهدت نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية هذا العام مفاجأة ملحوظة، إذ تفوقت البنات على البنين في نسبة النجاح وفقًا للنتيجة المعلنة، إذ بلغ عدد المتقدمات من البنات لامتحانات الشهادة الإعدادية 55591 طالبة حضر منهم 54019 طالبة، وبلغ عدد الناجحات منهن 43418 طالبة بنسبة 80.37%، كما بلغ عدد المتقدمين لخوض الامتحان من الطلاب 59889 طالب حضر منهم 58163 طالب وبلغ عدد الناجحين 40464 بنسبة 69.57% .