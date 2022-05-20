موعد نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة القليوبية.. ورابط الحصول عليها

أنهى طلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية، امتحانات الفصل الدراسي الثاني أمس، وسط فرحة كبيرة بسهولة امتحان الدراسات الاجتماعية الذي جاء في مستوى الطلاب، لتبدأ عمليات البحث عن موعد ظهور نتيجة الإعدادية في محافظة القليوبية، ورابط الحصول عليها تزامنًا مع بدء عمليات التصحيح.

«الوطن» تستعرض في التقرير التالي، موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة القليوبية، ورابط الحصول عليها بالاسم ورقم الجلوس.

موعد ظهور نتيجة الإعدادية في محافظة القليوبية

ومن المتوقع أن تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة القليوبية، ما بين 30 مايو الجاري و4 يونيو المقبل، وذلك عقب انتهاء عمليات التصحيح والمراجعة والرصد لدرجات الطلاب وفق القواعد التي وضعتها مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، لضمان خروج النتيجة في التوقيت المناسب.

نتيجة الإعدادية في القليوبية بالاسم ورقم الجلوس

ومن المنتظر فور اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية من محافظ القليوبية، أن يتم توفيرها على موقع المديرية على شبكة الإنترنتن وصفحة مديرية التربية والتعليم بالقليوبية.

ويمكن الحصول عليها من علي الرابط التالي هنـــــــــــــــــــا

توزيع درجات مواد الشهادة الإعدادية 2022

وأعلنت محافظة القليوبية، توزيع درجات نتيجة الشهادة الإعدادية لمجموع الترمين الأول والثاني كالتالي:

الدرجة النهائية في مادة اللغة العربية: 80

الدرجة النهائية في مادة اللغة الإنجليزية: 60

الدرجة النهائية في مادة الدراسات الاجتماعية: 40

الدرجة النهائية في مادة الرياضيات: 60

الدرجة النهائية في مادة العلوم: 40

المجموع الكلي للمواد: 280

وفور اعتماد النتيجة، ستظهر بالاسم والدرجات ورقم الجلوس على موقع المديرية وبالمدارس عقب اعتمادها بيوم، ويمكن الحصول على الشهادة فور وصولها للمدارس.