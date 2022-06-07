مطالب برلمانية بإعداد استراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء

طالب أعضاء مجلس النواب بضرورة دعم الفلاح، في ظل الظروف الاقتصادية التي يشهدها العالم بأثره، وشدد النواب على ضرورة طرح حزمة من التسهيلات والحوافز للمزارعين وإعداد استراتيجية وطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء.

جاء ذلك خلال جلسة برلمانية، اليوم، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.

ضريبة الأطيان

وطالب النائب رياض عبد الستار خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بضرورة الاهتمام بأحوال المزارعين في مصر، وتنفيذ استراتيجية لتطوير الزراعة في مصر، تزامنا مع المشروعات القومية العملاقة التي تشهدها الجمهورية الجديدة.

وأكد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، أهمية إعداد خطة مدروسة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء في ظل الأزمة العالمية. وأضاف خلال الجلسة العامة: «لابد من التعامل الحكومي بشكل جاد مع ملف تحقيق الاكتفاء الذاتي.. الاستثمار الزراعي في خطر والمعدلات تراجعت من 10 % إلى 1.3 والزراعة تمثل 11% من الناتج المحلي الإجمالي».

مجلس النواب

وتابع: «لابد من سياسات تحفيزية للفلاح كي يحقق مكاسب ويدفع ضرائب، والفلاح لابد أن يربح ولا يجب أن يكون معدم».

وأضاف وكيل مجلس النواب: «أزمة الغذاء تفرض علينا النظر بجدية لملف الأمن الغذائي خاصة في ظل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية»، لافتا إلى ضرورة اتباع منظومة جديدة تربط الإنتاج الزراعي بالتصنيع ولابد من وقفة جادة بالتنسيق مع الحكومة وتساءل قائلا: «نتحدث منذ سنوات عن ملف الاكتفاء الذاتي، فمتى يتحقق على الأرض ؟».