«شباب النواب» تناقش توقف تنفيذ المنشآت في سوهاج.. و«الرياضة» ترد: التضخم السبب

ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء مجلس النواب بشأن بعض المشكلات التي تواجه مراكز الشباب في عدد من المحافظات.

المنشاة تحتاج إلى مركز رياضي متكامل

وبدأت اللجنة اجتماعها بمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة رقية عبد العزيز الهلالي، بشأن إنشاء نادٍ رياضي متكامل لمدينة المنشاة بمحافظة سوهاج، والتي أوضحت أن مدينة المنشاة من أكبر مدن محافظة سوهاج من حيث عدد السكان، مشيرة إلى حاجة المدينة لإنشاء نادٍ رياضي متكامل نظرًا لصغر مساحة مركز الشباب الموجود بالمدينة، ووجود نادٍ رياضي واحد لا تتسع مساحته لممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة، فضلاً عن احتياج الشباب إلى متنفس بعيد عن وسط المدينة والازدحام الشديد.

وأكدت أنه يتوافر قطعة أرض أملاك دولة تتعدى مساحتها الخمسة أفدنة على نهر النيل داخل نطاق المدينة تصلح لهذا الغرض الرياضي الترفيهي، ويمكن الاستفادة منها وتخطيطها للكثير من الأغراض الرياضية حفاظًا عليها من التعديات.

وردًا على موضوع طلب الإحاطة، أفاد عصام أبو زيد مدير عام الإدارة العامة للاستثمار بوزارة الشباب والرياضة، أنه قد صدر قرار وزير الشباب والرياضة رقم (671) لسنة 2017 والخاص بضوابط إشهار الأندية الرياضية والمتضمن توافر قرار تخصيص من الجهة الحكومية المالكة للأرض أو عقد ملكية مسجل بالشهر العقارى سواء بالشراء أو التبرع أو التنازل النهائى لصالح النادى موثقًا بالشهر العقاري.

وأشار إلى أنه لم يرد لمديرية الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج أي طلبات فى هذا الشأن وأن دور المديرية يأتي بعض موافقة وزير الشباب والرياضة على الملف الخاص بإشهار النادي بعد استيفاء ضوابط الإشهار الواردة بالقرار المشار إليه والذي يُقدم بكل المستندات المطلوبة وسداد رسوم الشهر المقررة للجهة الإدارية المركزية بوزارة الشباب والرياضة.

ومن جانبه، طالب المهندس محمود السعدي مستشار وزارة الموارد المائية والري، بإجراء فصل حد لقطعة الأرض المراد إقامة النادي عليها، مضيفًا أن الوزارة ليس لديها مانع بشأن تخصيص قطعة الأرض لوزارة الشباب والرياضة لإقامة النادي.

من جانبها، أكدت النائبة رقية عبد العزيز الهلالى أنها سوف تشرع في إنهاء الإجراءات الخاصة بتخصيص الأرض من وزارة الري لصالح وزارة الشباب والرياضة لإنشاء النادي الرياضي محل طلب الإحاطة.

كما ناقشت لجنة الشباب والرياضة موضوع طلب الإحاطة الثانى المقدم من النائب نشأت فؤاد عباس بشأن تأخر التنفيذ لبعض ملاعب ومراكز الشباب (مركز شباب فؤاد عباس سوروملعب خماسى - مركز شباب الحما الخماسى) بمحافظة سوهاج، حيث أشار إلى أنه تم تكليف شركة المدن للخدمات الشبابية والرياضية -المتعاقد معها من قبل وزارة الشباب والرياضة.

وأضاف أنه تم إسناد تنفيذ تلك الملاعب والمراكز المشار إليها، منذ شهر يناير الماضي إلا أنه حتى الآن لم يتم البدء في التنفيذ، الأمر الذي يوحي بوجود إهمال في تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة مراكز الشباب ومحاولة تهميش دورها في احتواء الشباب مما يجعلهم يلجأون إلى أماكن لا تشرف عليها الدولة، ما يعرضهم لخطر فكري عانت منه مصر سنوات طويلة، حيث لا يجد الشباب مكانا يُخرج فيه طاقته، الأمر الذي يستدعي سرعة المحاسبة حرصًا على شبابنا، وطالب بتشكيل لجنة للتحقيق في المخالفات الخاصة بالتأخر في تنفيذ سور وملعب مركز شباب فؤاد عباس وملعب مركز شباب الحما.

وردًا على موضوع طلب الإحاطة، أفاد الدكتور أشرف البجرمى رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية إلى أن التأخر فى تنفيذ الملاعب موضوع طلب الإحاطة يرجع الى أزمة التضخم وارتفاع الأسعار فى مارس 2022 مما أدى الى إسناد إنشاء السور والملعب الخماسى لمركز شباب فؤاد عباس للهيئة العربية للتصنيع وجارى العمل عليه، أما بالنسبة لمركز شباب الحما فقد تم ادراج الملعب ضمن خطة العام المالى 2022/2023.

وفى نهاية الاجتماع أوصت اللجنة برئاسة الدكتور محمود حسين ، بالنسبة لطلب الإحاطة الأول المقدم من النائبة رقية عبد العزيز الهلالى بشأن إنشاء ناد رياضى متكامل لمدينة المنشأة بمحافظة سوهاج، سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بتخصيص قطعة الأرض من وزارة الموارد المائية والرى لصالح وزارة الشباب والرياضة لإنشاء النادى الرياضى محل طلب الإحاطة، وذلك حتى يجد الشباب متنفسًا يستطيع من خلاله ممارسة الرياضة وتفريغ طاقاته وحمايته من الانحراف.وفيما يخص طلب الإحاطة الثانى المقدم من النائب نشأت فؤاد عباس بشأن تأخر التنفيذ لبعض ملاعب ومراكز الشباب بمحافظة سوهاج، أوصت اللجنة بموافاتها بخطاب رسمى من الجهة الإدارية بشأن الموقف التنفيذى لملاعب ومراكز الشباب الواردة بموضوع طلب الاحاطة، وتشكيل لجنة للتحقيق فى المخالفات الخاصة بالتأخر فى تنفيذ سور وملعب مركز شباب فؤاد عباس وملعب مركز شباب الحما.

وشارك في الاجتماع كل من المستشار طارق أبو زيد مستشار وزير الشباب والرياضة، وعصام أبو زيد مدير عام الإدارة العامة للاستثمار بوزارة الشباب والرياضة، الدكتور أشرف البجرمى رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية، المهندس محمود السعدى مستشار وزارة الموارد المائية والرى).