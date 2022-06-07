وزير القوى العاملة يسلم 5880 وثيقة تأمين للعمالة غير المنتظمة بسوهاج

أناب محمد سعفان وزير القوى العاملة، اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج ، فى تسليم 5880 وثيقة تأمين ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة ، تغطي الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والجزئي، تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بحضور الدكتور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ ، والدكتور هشام أبو زيد مدير مديرية القوي العاملة بسوهاج وأعضاء اللجنة الاستشارية المحلية للعمالة غير المنتظمة بالمحافظة .

في مستهل كلمته وجه الوزير الشكر والتقدير لعمال مصر سواعد الدولة فى تحقيق أهدافها، مؤكداً أن تسليم وثائق التأمين ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة يأتي تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وفي إطار تطبيق استراتيجية وزارة القوي العاملة لحماية ورعاية العمالة ومساندة هذه الفئة لرعايتهم اجتماعيا وصحياً وتأمينياً ، من خلال إنشاء قاعدة بيانات سليمة ، كاشفاً عن أنه يجري حالياً تنفيذ خطة ومنظومة متكاملة لرعاية هذه الفئة علي مستوى كافة المشروعات القومية علي مستوى محافظات الجمهورية، حيث يتم حصرهم وتسجيلهم لرعايتهم صحياً واجتماعيا وتأمينيًا .

وقدم الوزير الشكر لفريق عمل مديرية القوى العاملة بسوهاج على الجهد المبذول لرعاية تلك الفئة ، طالباً منهم بذل مزيد من الجهد في الفترة القادمة لزيادة أوجه الرعاية لتلك الفئة، ومحاولة المساعدة في تغيير مهن تلك العمالة في بطاقات الرقم القومي ومتابعة أحوالهم وضمان استدامة تشغيلهم في كافة المشروعات التي تقام علي أرض محافظة سوهاج .

ومن جانبه قدم اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج الشكر لوزير القوى العاملة علي رعاية هذه الفئة الأولي بالحماية والتي تمثل أساساً مهما في كافة المشروعات القومية ،

وأشار المحافظ إلي أن المبادرة الرئاسية التي أطلقها رئيس الجمهورية "حياة كريمة " كان لمحافظة سوهاج منها النصيب الأكبر في 7 مراكز إدارية شملت 181 قرية رئيسية هذه المشروعات غيرت وجه الحياة داخل قري ونجوع المحافظة موجهاً الشكر للقيادة السياسية والقوات المسلحة والهيئة الهندسية بالجيش الثالث ولكافة الشركات والعمال التي تواصل العمل ليلاً ونهاراً لتغيير وجه الحياة في المحافظة .

بدوره استعرض الدكتور هشام أبو زيد مدير مديرية القوى العاملة ، بعض من انجازات المديرية في الفترة من أول يوليو 2021 وحتي نهاية مايو 2022 والتي شملت تقديم الرعاية الصحية من كشف طبي وصرف أدوية وعمليات التي تم تقديمها 12867 عاملا غير منتظم بتكلفة مالية بلغت 973398 جنيها، فضلاً عن تقديم الرعاية الاجتماعية والتي تشمل منح الزواج والولادة والوفاة للعامل وأقاربه من الدرجة الأولى ومنح المناسبات ، حيث بلغ عدد المستفيدين 25845 عاملا غير منتظم بتكلفة مالية بلغت 18 مليون و183 ألفاً و234 جنيهاً .