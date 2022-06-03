«سعفان»: ندعم مشاركة المرأة فى الانتخابات العمالية

أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن مصر حريصة على تحقيق كل المعايير الدولية وتنفيذ الاتفاقيات التى صدّقت عليها، فضلاً عن تحقيق مؤشرات جيدة فى كل المجالات. جاء ذلك خلال لقائه، كورين فرجا، مدير عام إدارة معايير العمل الدولية، وكارين كيرتس، مدير إدارة الحريات النقابية، على هامش رئاسته وفد مصر فى الدورة 110 لمؤتمر العمل الدولى المنعقدة بقصر الأمم بجنيف، وتشارك فيه 187 دولة، لبحث الملفات المشتركة والتعاون الفنى.

وأشار الوزير إلى أن هناك تناغماً فى العمل مع المنظمة فى المحاور الخاصة بالمعايير الدولية، مستعرضاً موقف مصر منها قبل 2016، بالقانون 35 لسنة 76 الخاص بالنقابات العمالية الذى كان عليه الكثير من الملاحظات من جانب المنظمة، واختلاف الرؤية بعد صدور قانون التنظيمات النقابية رقم 213، وبدء الدورة الانتخابية الأولى وتوفيق أوضاع البعض، مؤكداً أن غياب الانتخابات 12 عاماً أحدث فراغاً، مما تطلب عقد ورش لتثقيف النقابيين. وأضاف: «ظهرت المرأة فى الدورة الأولى للانتخابات العمالية، وهناك اهتمام بقضاياها من خلال تشجيع مشاركتها فى الانتخابات، وتم إنشاء منصة إلكترونية فى هذه المرحلة، للانتقال إلى التحول الرقمى الكامل للعملية الانتخابية»، منوهاً بتقسيم الانتخابات على مرحلتين، كعملية تنظيمية بدأت فى مايو، وسوف تنتهى فى يونيو المقبل، حيث يبدأ التثقيف النقابى العمالى فور الانتهاء من الانتخابات الجارية.

من جانبها، أعربت «فرجا» عن تقديرها للجهود المبذولة والرحلة الشاقة التى بذلتها الدولة المصرية، ممثلة فى وزارة القوى العاملة، لتوفيق قوانينها مع معايير العمل الدولية، فضلاً عن التعاون مع فريق العمل بالوزارة ومكتب منظمة العمل الدولى بالقاهرة. وأبدت اطمئنانها بقرب صدور مشروع قانون العمل فى نهاية هذا العام، مطالبة بأن تضع النسخة المعدّلة من القانون نُصب أعينها تعديلات وملاحظات الأجهزة الإشرافية المنظمة.