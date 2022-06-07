«سعفان»: حققنا تقدما في معايير العمل الدولية بإطلاق حزمة من القوانين

التقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، «جلبرت هونجبو»، المدير العام المدير العام لمنظمة العمل الدولية الجديد، للوقوف علي أولويات عمل الوزارة مع المنظمة في المرحلة المقبلة، وكيفية تقديم الدعم الفني لهذه الأولويات، وتحديد بعض الرؤي للمشروعات المقترحة والجدول الزمني لتنفيذها، وضمان توفير شروط العمل اللائق وتحسين ظروف العمل، وتقديم المساعدة والخبرة والدعم الفني والمادي في مجالات العمل والعمال.

«سعفان» يستعرض إنجازات القوانين العمالية

اللقاء جاء على هامش الدورة العاشرة بعد المائة لمؤتمر العمل الدولي المنعقدة حاليا بقصر الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية بالمدينة السويسرية - جنيف، ويشارك فيها 5000 مندوب من 187 دولة الأعضاء بالمنظمة الدولية، يمثلون الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال.

في مستهل اللقاء هنأ وزير القوي العاملة جلبرت هونجبوعلي توليه منصب مدير عام منظمة العمل الدولية بعد جاي رايدر، مؤكدا أن هذا يعد إضافة للقارة الإفريقية.

واستعرض «سعفان»، ما تم من إنجازات في القوانين العمالية والنقابية في مصر منذ عام 2016 حتي الآن، لافتا إلي أنه تم إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية الجديد وتعديلاته ومن ثم إجراء الانتخابات العمالية الأولى في الدورة التي انتهت في 2022 ، وبدء الدورة الجديدة لمدة أربع سنوات تنتهي في 2026 .

كما أشار الوزير إلي بعض المشروعات التي يتم تنفيذها بين المنظمة ووزارة القوي العاملة، وأهمها مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر، والبرنامج القطري للعمل اللائق.

من جانبه أعرب مدير عام منظمة العمل الدولية الجديد عن سعادته بما تم تحقيقه من تقدم محرز في معايير العمل الدولية القوانين النقابية والعمالية في مصر، مشددا على استعداده لاستكمال وتنمية التعاون الجاري مع مصر.

كما أعرب المدير العام عن امتنانه علي الدعم والثقة التي منحت له من قبل الدولة المصرية لأداء مهمته، مشيرا إلي أنه يعول علي دعم سفارة مصر له وكفاءة الجهاز الدبلوماسي المصري.

تنمية التعاون بين المنظمة والدولة المصرية

وقال المدير العام، إنه يتابع باهتمام دور مكتب منظمة العمل الدولي بالقاهرة والجهود المبذولة بشأن العلاقات الصناعية، مشيرا إلي أهمية تنمية التعاون بين المنظمة والدولة المصرية.

وأكد «هونجبو»، أهمية الدور الذي تقوم به مصر في أفريقيا، مؤكدا أن هذا الدور لابد أن يكون صوتا لإفريقيا، وإنه على استعداد للتواصل الدائم مع السفارة المصرية لنجاح هذه المهمة.

وتحدث السفير أحمد إيهاب جمال الدين مندوب مصر الدائم لدي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف عن مؤتمر المناخ المقبل ودور مصر فيها معربا عن تطلعه لمشاركة المدير العام في المؤتمر والمبادرات التي تطلق علي هامشه.

وقدم السفير المصري الشكر والتهنئة للمدير الجديد لمنظمة العمل الدولية، مبديا استعداده للتعاون معه فور بدء عمله في أول أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أنه سيكون هناك تواصل مستمر بشأن الحوار من أجل المياه، والذي سيبدأ أعماله نهاية يونيو وبداية يوليو المقبل.

وفي هذا السياق أكد المدير العام أن نجاح مؤتمر المناخ يتوقف علي الجميع، وأن منظمة العمل الدولية ستبذل قصارى الجهد للانخراط في هذا الموضوع.