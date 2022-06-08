اشتراطات للحصول على ترخيص تشغيل محل

قبل الحصول على رخصة تشغيل محل هناك اشتراطات لا بد من اتباعها حتى يتم الحصول على الترخيص، وحددت خدمات بوابة المحليات عدة اشتراطات مهمة حتى يتم الحصول على ترخيص محل ومنها ضمن الضوابط.

التوصيلات الكهربائية

- يجب أن تكون التوصيلات الكهربائية ومعدات الإضاءة مطابقة للمواصفات المصرية.

- يجب عند استعمال أي جهاز أو آلة كهربائية أو كابلات أو أسلاك أو أية توصيلات أو مفاتيح أن تكون من النوع المرخص باستعماله طبقاً للمواصفات القياسية المعتمدة محلياً وتتفق مع ظروف وطبيعة أماكن العمل بها والنشاط الذي يجرى مزاولته به.

- يجب مراعاة الفحص الدوري على جميع الكابلات والأسلاك والتوصيلات الكهربائية لمنع حدوث أي ماس كهربائي لتلافي حدوث أي أخطار مفاجئة مثل الحريق والصعق الكهربائي.

- يجب استعمال التوصيلة الأرضية بالنسبة للأجهزة والمعدات المستوردة والمصنعة محلياً دون إهمالها أو تركها.

- يجب التأكد من أن الجهاز أو الآلة موصلة بطريقة آمنة وسليمة ومطابقة للمواصفات الفنية لها.

القوى المحركة

- إذا وجدت بالمحل (مولدات / غلايات) وجب الحصول على رخصة إقامة وإذن إدارة من تفتيش الآلات، وعلى ألا يجري صاحب المنشأة أي تعديل في نوع ومقدار القوة المحركة قبل موافقة المركز المختص بالترخيص.

السلالم إن وجدت

- إذا اقتضت طبيعة نشاط المحل وجود سلم أو أكثر وجب إنشاؤه في مكان يسهل الوصول منه إلى جميع أجزاء المحل وإلى دهاليز وأبواب الخروج.

- على صاحب المنشأة اتخاذ الإجراءات التي تسهل حركة وتنقل ذوي الاحتياجات الخاصة أثناء العمل عند إقامة المنشآت الجديدة وأن يتم إجراء التحويرات الضرورية على القائم منها.

المورد المائى والتجهيزات الصحية وأعمال الصرف

- في حالة وجود مورد مائي يجب توافر وسيلة صرف صحي بالمحل.

- في حال عدم توفر شبكة صرف صحي عمومية بالمنطقة، الالتزام بتجميع مياه الصرف الصحي في خزان معزول مع كسحه دورياً عن طريق جهة معتمدة للتخلص منه في الأماكن المخصصة لذلك، على أن يتم عزل المياه في غرف التفتيش وشبكة الصرف الصحي الداخلية لضمان حماية المنطقة من التلوث.

- يٌزود المحل وفقا لنوع النشاط بمورد مائي صحي وكافٍ لحجم النشاط وعدد العمال.