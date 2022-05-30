عقوبة مهنة السايس بدون ترخيص.. حبس وغرامة

نجح «قانون السايس» في التصدي لظاهرة بلطجة البعض من الذين يقومون بالسيطرة على الشوارع العمومية ويحصلون على أموال كرسوم نظير ركن السيارات على جانبي هذه الشوارع، حيث قرر القانون مواجهة هؤلاء الأشخاص بتوقيع عقوبة ممارسة مهنة السايس بدون ترخيص لمنع كل صور البلطجة والابتزاز واستنزاف جيوب أصحاب السيارات الراغبين في ركن سياراتهم بهذه الشوارع.

عقوبة مهنة السايس بدون ترخيص ضمن بنود قانون 150

ورصد القانون عقوبة مهنة السايس بدون ترخيص، حيث شملت تفاصيل قانون السايس 150 لسنة 2020، معاقبة كل من يمارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في الشوارع دون ترخيص، أو في غير الأماكن المحددة لذلك بالحبس مدة لا تتجاوز 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، بالإضافة إلى العديد من المواد التي تنظم مسألة انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظات وأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

تنفيذ توقيع عقوبة مهنة السايس بدون ترخيص في الأحياء الراقية

وتواصل وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات، وضع آليات تنفيذ القانون، وكانت الجيزة أولى المحافظات التي بدأت تنفيذ توقيع عقوبة مهنة السايس بدون ترخيص تنفيذا لـ«قانون السايس» في بعض الأحياء، وبينها «الدقي، العجوزة، ومدينة 6 أكتوبر»، وذلك بمعاقبة كل من يمارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في الشوارع دون ترخيص، أو في غير الأماكن المحددة لذلك بالحبس مدة لا تتجاوز 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

تفاصيل عقوبة مهنة السايس بدون ترخيص في الشوارع وأسفل العقارات

ويأتي ذلك في الوقت الذي استقرت فيه وزارة التنمية المحلية على وضع اللائحة رقم 5 لسنة 2021، التي تُفصّل مواد قانون السايس، ومنها عقوبة مهنة السايس بدون ترخيص، وتحديد قيمة ركن السيارات والمركبات في الشوارع برسوم 10 جنيهات لركن السيارة الملاكي «انتظار مؤقت»، و20 جنيها للسيارة نصف النقل «انتظار مؤقت»، 30 جنيها للحافلات الكبيرة «انتظار مؤقت»، بينما المبيت الشهري أسفل العقارات في الشوارع الرئيسية فحددت قيمته بـ«300» جنيه.