عقوبة مخالفة المواعيد الشتوية: سحب ترخيص المحلات أبرزها

بدأت المحافظات تطبيق المواعيد الشتوية بشأن فتح وغلق المحلات والمولات التجارية وفق القرار الوزاري الصادر في هذا الشأن؛ حيث يبدأ يوميا فتح المحلات والمولات من السابعة صباحا حتى 10 مساء، مع مد العمل ساعة أيام الخميس والجمعة والإجازات، حيث يتم الغلق 11 مساء، مع استثناء بعض الأنشطة من مواعيد الغلق مثل السوبر ماركت والصيدليات والأفران.

وتنشر «الوطن» عقوبة مخالفة المواعيد الشتوية لغلق المحلات، والتي تصل حد سحب الترخيص.

تعرف على عقوبة مخالفة المواعيد الشتوية لغلق المحلات: سحب الترخيص وغلق فوري

وحذرت الدولة من مخالفة مواعيد غلق المحلات والمقاهى والمطاعم حيث فى حالة عدم الغلق فى المواعيد المحددة يتم تطبيق الغرامة على تلك المنشآت والغلق الفورى لها، وفى حالة تكرار المخالفة تتضاعف العقوبة ويصل الغلق مدة شهر ويصل الأمر إلى حد سحب الرخصة في ظل تكرار التجاوز.

مواعيد المطاعم والكافيهات

أما مواعيد فتح وغلق المطاعم والكافيهات والبازارات وفق التوقيت الشتوي فهي تفتح من 5 صباحا وتغلق 12 مساء يوميا ما عدا أيام الخميس والجمعة، والإجازات الرسمية فهي تغلق في الواحدة صباحا، أما الورش والأعمال الحرفية تنطلق من 8 صباحا إلى 6 مساء باستثناء الموجودة في أماكن الخدمة والطرق السريعة.

تنسيق مع مديريات الأمن لمتابعة مواعيد غلق المحلات

وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن الوزارة وجهت المحافظات بضرورة التنسيق المستمر مع مديريات الأمن والأجهزة التنفيذية لمتابعة تطبيق مواعيد غلق المحلات الجديدة، بالإضافة إلى ضرورة التنبية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تفعيل دور لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحي لتكثيف الحملات المفاجئة على كل المحال التجارية للتأكد من التزام أصحابها بتطبيق مواعيد الغلق الجديدة وتفعيل القانون على غير الملتزمين، كما تقوم غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية بالمتابعة مع غرف عمليات المحافظات لتطبيق مواعيد فتح وغلق المحال التجارية، كما جاء بالقرار الوزاري الصادر في هذا الشأن.

وأوضح أن المواعيد الجديدة للمحلات تساعد الدولة والأجهزة التنفيذية والمحلية على تحقيق الانضباط للشارع والقضاء على العشوائية والفوضى ومنع الإشغالات والتكدس المروري في بعض المناطق والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وعدم الإزعاج والحفاظ على المرافق العامة للدولة والبنية التحتية.