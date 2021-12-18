عزة مصطفى تنتقد كثرة عمليات الولادة القيصرية: الأطباء بيريحوا نفسهم

قالت الإعلامية عزة مصطفى، إن مصر احتلت المركز الأول عالميًا في الولادة القيصرية بعد لجوء الأغلبية لها خلال السنوات الماضية، فنسبة الولادة القيصرية في مصر وصلت إلى 63%، وهو ما يضع العديد من علامات الاستفهام.

وتابعت، رغم أنه في جميع دول العالم الولادة تكون طبيعية إلا في حالات خاصة تكون قيصرية، «في حاجات لازم ترجع لأصولها»، وذلك خلال تقديمها برنامج «صالة التحرير»، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد».

التدخل الجراحي يكون في الحالات الحرجة أو الخاصة

وأضافت «مصطفى»، أنه من المعروف أن التدخل الجراحي يكون في الحالات الحرجة أو الخاصة، ولكن أن تكون هذه النسبة الكبيرة أمر يسير علامات الاستفهام، كما أن هناك احتمالين وراء اللجوء إلى الولادة القيصرية، الأول هو أن 63% من النساء في مصر لديهم أزمة صحية أو أزمات تتعلق بالولادة وهذا من الصعب، والأمر الثاني هو أن الأطباء «بيريحوا نفسهم» لأنها أسهل ومكاسبها أعلى، من الولادة الطبيعية.

القيمة المالية لعدد حالات الولادة القيصرية في مصر تقرب من 14 مليار و525 مليون جنيه سنويا

وأشارت الإعلامية، إلى أن إجمالي القيمة المالية لعدد حالات الولادة القيصرية في مصر ما يقرب من 14 مليار و525 مليون جنيه سنويا، أما الولادة الطبيعية ما يقرب من 3 مليارات 675 مليون جنيه، وحل أزمة ضحايا «بيزنس» الولادة القيصرية في مصر، تتمثل في دور الإعلام والمجتمع في زيادة التوعية بمخاطر الولادة القيصرية، كما أنه لابد من وجود موافقة كتابية من كل امرأة تريد أن تلد قيصريا، ويتم تفعيل قانون المسؤولية الطبية على الأطباء.