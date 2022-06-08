تفاصيل اختفاء أميرة وابنتها منذ 25 يوما.. «راحت تقدم استقالتها ومرجعتش»

تواصل أجهزة الأمن في الجيزة جهودها بفك لغز اختفاء سيدة تدعى «أميرة»، في العقد الثالث من العمر ونجلتها منذ 25 يوما، وبحسب مصادر أمنية رصدت كاميرات المراقبة القريبة من مكان منزل تلك السيدة في الوراق عدة مقاطع فيديو تظهر أميرة عبد المنعم، 29 عاما، وهي تسير في شارع قريب من منزلها قبل واقعة الاختفاء بيوم واحد فقط مع شاب لم يتعرف عليه شقيقها.

اختفاء السيدة الثلاثينية ونجلتها

واقعة الاختفاء لا تزال محل فحص من قبل أجهزة الأمن في الجيزة، بعدما استمعت الشرطة لأقوال شقيقها وزوجها الذي أقر بوجود خلافات معها بسبب عملها، وأنها تقدمت باستقلالتها منه قبل أن تختفي بساعات.

شقيق السيدة الثلاثينة: «مفيش خلافات مع أي حد»

أكد شريف عبد المنعم شقيق الفتاة لـ«الوطن»، أنّه ليس لأسرته أي خلافات مع أي شخص تجعل من واقعة اختفاء شقيقته سببًا في اختطافها، ولا توجد خلافات مع أحد سواء الأهل أو الجيران أو أصدقاء العمل، موضحا أنها خرجت هي وطفلتها في آخر يوم قبل وقوع الحادث متجهة إلى مكان عملها لتقدم استقالة عن العمل دون أي أسباب أو مشاكل، مشيرة إلى أنها كانت طوال اليوم على تواصل معنا، وأنها كانت في طريقها للبيت، وتفاجئنا بإغلاق هاتفها المحمول ولم تعد حتى الآن.

تم تحرير محضر برقم 2652/ 2022 إداري جنح الوراق، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.