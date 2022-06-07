الممثل الاقليمي للفاو: الحرب الروسية الأوكرانية أدت إلى اختفاء كميات كبيرة من الحبوب

أكد الدكتور عبدالحكيم الواعر المدير العام المساعد والممثل لإقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا بمنظمة الزراعة والغذاء التابعة للأمم المتحدة «فاو» أن وضع الحرب بين روسيا وأوكرانيا أدى إلى اختفاء كميات كبيرة من الغذاء الأساسي لافتًا إلى أن روسيا وأوكرانيا من المصدرين الأساسيين للحبوب الأساسية، مثل القمح والشعير والذرة وكذلك حبوب الزيوت النباتية.

الحرب لها آثار على الأمن الغذائي والحيواني

وأوضح الواعر خلال لقائه مع الإعلامية إنجي القاضي في برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc» أن الحرب الروسية الأوكرانية لها آثار على الأمن الغذائي والحيواني باعتبار أن هذه الحبوب يٌستخدم بعضها كأعلاف أو أساسيات العلف الحيواني الذي يساهم في تنمية الثروة الحيوانية.

الشرق الأوسط تأثر بسبب قربه من البحر الأسود

وأشار الواعر إلى أن الشرق الأوسط تأثر بسبب القرب الجغرافي الكبير من منطقة البحر الأسود، والتي تمثل المكان الأفضل للشرق الأوسط وشمال أفريقيا للحصول على هذه الحبوب كبديل عن المناطق البعيدة مثل أستراليا والهند وأمريكا اللاتينية بالإضافة إلى معاناة المنطقة من مشاكل تغير المناخ وتغير المواسم المطرية وشح الموارد المائية وأنها منطقة جافة وأنه وجب على الدول في هذه المناطق البحث عما يعرف بالمياه الافتراضية وذلك بالحصول على منتجاتها من منطقة مثل البحر الأسود.