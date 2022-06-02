أجهزة الأمن تبحث حقيقة اختفاء «منة» بعد غياب 9 أيام.. والدها: «رجعولي بنتي»

تكثف أجهزة الأمن جهودها، لفك لغز تغيب «منة»، طالبة بالفرقة الأولى بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان، التي مضى على غيابها 9 أيام، اختفت فجأة أثناء توجهها لتأدية أحد الإمتحانات الدراسية بالكلية.

والد الفتاة باكيا: «أنا ولا بنام ولا باكل نفسي اطمن عليها»

ظهر والد الفتاة في بث مباشر مع «الوطن» يبكي داعيا الله أن يرد له ابنته المتغيبة منذ 9 أيام، قائلاً: «أنا بنتي اتخطفت وهي رايحة الامتحان، أمها وصلتها للعربية، وبعد كده تليفونها اتقفل فجأة، ومنعرفش عنها حاجه.. أنا بنتي متربية وطيبة، وتعرف ربنا، وبتصلي، وعمرها ما عملت حاجه غلط.. أنا نفسي الموضوع يتحرك، ويبقى فيه نتيجة.. أنا ولا بنام ولا باكل نفسي أطمن عليها».

والد الفتاة يناشد الجميع للبحث عن ابنته

أشاد والد الفتاة الذي كان يعمل مدير عام بوزارة الثقافة (معاش) بجهود رجال الشرطة، بعد أن حرر محضرا تغيب بقسم شرطة الشيخ زايد، يحمل رقم 1607 إداري، مضيفا أنه مريض قلب، أجرى بعض العمليات مؤخرا، ما يجعله عاجزاً عن الخروج للبحث عن ابنته، مناشدا مناشدا الجميع بالبحث عن ابنته المتغيبة.

وقال عم الفتاة: «منة طيبة جدا، وملهاش صحاب، وبتبكي من أقل حاجة، وعمرها ما عملت مشاكل مع حد.. أنا كنت موجود بالصدفة في الشيخ زايد، وتفاجأت أن امها بتكملني، وقالتلي إن منة تليفونها اتقفل فجأة، ومش عارفة توصلها»، مضيفا أن النيابة فرغت المكالمات، وعملنا محضر تتبع للتليفون بتاعها بس موصلناش لحاجة.

وأكمل والد الفتاة: «أنا بقالي 19 سنة عايش هنا، عمري ما عملت مشاكل مع حد، ومحدش غواها، أنا بنتي مصاحبة أمها، وبتحكيلها على كل حاجه.. بنتي مش من النوع اللي ممكن تكون مصاحبة حد أو حد غواها.. أنا عمري ما مديت أيدي عليها لا أنا ولا أمها»، واختتم حديثه، أنا نفسي حد يهتم ونفسي بنتي ترجع.