«البنك الدولي» يرفع تقديراته لمعدل نمو الاقتصاد المصري إلى 6.1%

رفع البنك الدولي تقديراته لنمو الاقتصاد المصري بمقدار 0.03% خلال شهر يونيو الحالي بعدما عدل توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد في شهر إبريل الماضي عند 5.9 % ليصل إلى 6.1 % خلال شهر يونيو الحالي، وفقا لأحدث تقرير للبنك الدولي بعنوان آفاق الاقتصاد العالمي لشهر يونيو الصادر، اليوم الثلاثاء.

التوقعات بشأن الاقتصاد المصري تحسنت نتيجة الأداء الجيد للحكومة

ووفقاً لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر يونيو توقع البنك الدولي أن ينمو الناتج المجلي الإجمالي المصري في عام 2023 معدل نمو يصل إلى 4.8% ويرتفع إلى 5% خلال العام بعد القادم 2024 وفقاً وكالة أنباء الشرق الأوسط، وهو ما يدعم نمو الاقتصاد المصري خلال العام الحالي إلى 6.1% مقارنة بـ5.9% في توقعاته السابقة خلال اجتماعات الربيع في شهر أبريل الماضي.

كان البنك الدولي قدر توقعات لنمو الاقتصاد المصري بنحو 5,6 في شهر يناير الماضي قبل أن برفع سقف النمو إلى 5.9 % قبل أن يعدل معدل نمو الاقتصاد المصري ليصل إلى 6.1 %، اليوم الثلاثاء.

الاقتصاد المصري يشهد نشاطا قويا

وأشار تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر يونيو إلى أن الاقتصاد المصري يشهد نشاطا قويا خلال الفترة من يوليو 2021 وحتى ديسمبر 2021 خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، وهو ما أسهم في رفع معدل التوقعات إلى 6.1 % خلال العام المالي الجاري.

وكانت جينتا حوبينات النائب الأول للمديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، أوضحت في تقرير خلال شهر يناير الماضي أن التوقعات بشأن الاقتصاد المصري تحسنت نتيجة الأداء الجيد للحكومة المصرية في مكافحة الجائحة العالمية كورونا خصوصاً في ظل تفشي المتحور أو ميكرون.

ولفتت «جوبيناث» إلى أن مصر الدولة الوحيدة من بين الدول التي تستورد النفط التي حققت معدل نمو جيد بفضل الإدارة الجيدة لمواجهة جائحة كورونا.