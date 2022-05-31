التخطيط: نسعى لزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي لـ15% في 2024

كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن أنّ الصناعة هي القطاع الرائد والقائد لعملية التنمية، ويخلق قيمة مضافة للعملية الإنتاجية، كما يوفر فرص عمل لائقة وسريعة النمو.

البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية

وأضافت وزيرة التخطيط، خلال كلمتها في النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، التي تعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ الدولة المصرية مرت بمراحل كثيرة من الإصلاح، مشيرة إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ضمن رؤية مصر 2030، والذي يمثل المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي.

زيادة الوزن النسبي لقطاعات الصناعات

وأوضحت السعيد، أنّ الأهداف الاستراتيجية لقطاع الصناعة، تتمثل في زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي ليصل إلى 15% عام 2024، فضلا عن زيادة نسبة المشتغلين في القطاع.

وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أنّ المحور الأساسي لبرنامج الإصلاح، يتمثل في زيادة الوزن النسبي لقطاعات الصناعات التحويلية والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث بلغ إجمالي نسب مساهمة القطاعات الإنتاجية الثلاث في الناتج المحلي الإجمالي عام 2019/2020 نسبة 26%.