جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب قطعتين أثريتين من عصر أسرة محمد علي

تمكن رجال الإدارة العامة للصادرات الجوية، برئاسة أحمد الشهاوي، مدير عام الصادرات الجوية بالقاهرة، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي وإدارة الأمن الجمركي، من ضبط محاولتي تهريب قطعتين أثريتين ترجعان لعصر أسرة محمد علي، بالمخالفة لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، والخاص بحماية الآثار المصرية، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

اشتباه في محتوى الطردين

وقالت مصلحة الجمارك المصرية في بيان رسمي، إنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع المصدرة بجمرك مصر للطيران، برئاسة محمد السيد، مدير الجمرك، اشتبه أيمن صلاح الدين، مدير الحركة، في مشمول البوليصة رقم 07750581871 بيان جمركي رقم 29528 ومشموله طبقا للمستندات المقدمة، عبارة عن 2 طرود براويز صناعة ورش حرفية، مصدرة إلى لبنان للإصلاح والإعادة.

وأشارت الجمارك إلى تكليف مديري إدارة الحركة، وأحمد سعيد، مأمور الحركة، بالمعاينة الفعلية، فتبين وجود طردين عبارة عن براويز صناعة ورش حرفية تم الشك في أثريتها، وبالعرض على الإدارة المركزية للوحدات الأثرية والتب طلبت تشكيل لجنة عليا للدراسة، أفادت بأن الأصناف هي 2 باتوه من المعدن الأول، عبارة عن منظر تصويري لطاووس ناشرا ريشه، والثاني عبارة عن منظر تصويري «ورود وأغصان» مُشكلة بالزجاج، ويرجع لعصر أسرة محمد علي، ويخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، وأوصت اللجنة بمصادرتها لصالح وزارة السياحة والآثار.

تحرير محضر وتحريز المضبوطات

وتابعت الجمارك، أن أحمد الشهاوي، مدير عام جمارك الصادرات الجوية، قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 2 لسنة 2022 وتحريز المضبوطات.

وأكدت مصلحة الجمارك أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ تعليمات الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك.