مصدر بـ«الجمارك» يكشف سبب العودة للعمل بنظام الدولار الجمركي

بدأت وزارة المالية، تطبيق نظام الدولار الجمركي في 22 مارس الماضي، بعد قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس أو ما يعادل الـ1% بعد اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية في 24 فبراير الماضي.

أسعار الفائدة

وكشف مصدر مسؤول في مصلحة الجمارك المصرية، عن أنّ العودة للعمل بنظام الدولار الجمركي يهدف إلى ضبط الأسعار في الأسواق المحلية، خاصة أسعار السلع المستوردة من الخارج، بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة 1% في 22 مارس الماضي.

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّ تحديد سعر معين للدولار عند احتساب الرسوم الجمركية، يهدف إلى عدم ارتفاع قيمة الرسوم على البضائع المستوردة من الخارج، ومن ثم لا يستغل بعض التجار والمستوردين ذلك في فرض زيادات على أسعار السلع المستوردة، بحجة رفع الرسوم الجمركية، مؤكدا أنّ مصلحة الجمارك المصرية تراجع أسعار الدولار الجمركي بشكل شهري.

سعر الدولار الجمركي

وكانت وزارة المالية أعلنت في 22 مارس الماضي العمل بنظام الدولار الجمركي من جديد، بعد التوقف عن العمل به لمدة عامين، وحددت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيها، قبل أن ترفع السعر في بداية مايو الحالي إلى 17 جنيها حتى نهاية شهر مايو الحالي.

وبدأ العمل بنظام الدولار الجمركي في فبراير 2017، بعد ارتفاع أسعار الدولار مقابل الجنيه عقب تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016ن قبل أن تتوقف عن التطبيق في سبتمبر 2019 بعد استقرار الأوضاع الاقتصادية في مصر، لكنها قررت العمل به من جديد بعد أن قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في جلسة استثنائية في 21 مارس الماضي، رفع أسعار الفائدة 1% على سعري الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية بالبنك المركزي إلى 9.25%، 10.25%، و9.75% على الترتيب، كما رفع سعر فائدة الائتمان والخصم ليصل إلى 9.75%.